Новосибирцы испугались рака: в городе выросло число застрахованных от онкологических болезней

За последние полгода в области проданы сотни страховок

По данным ВОЗ, рак является одной из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек
По данным ВОЗ, рак является одной из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек


В Новосибирске начинает набирать популярность новое направление на рынке страховых услуг — онкострахование. Страховые компании предлагают приобрести полис, который сможет покрыть расходы на диагностику и лечение рака даже в заграничных клиниках. 


За последние 6 месяцев новосибирцы всё чаще стали обращаться в страховые агентства именно за этой услугой. Как рассказала корреспонденту НГС директор страхового агентства «Ренессанс жизнь» в Бердске Марина Швабауэр, только за последние 6 месяцев в офисах агентства в Новосибирске и Бердске было продано 170 страховых полисов, а 10 человек уже обратились в компанию за выплатой. 


«На сегодняшний день, по сравнению с тем, что было год назад, наши люди становятся более грамотными — если раньше они выбирали страховку, где по любой причине ухода из жизни выплачивались деньги. То сейчас люди хотят лечиться, они хотят, чтобы у них была возможность лечиться у высококлассных врачей и не терять время и лишние деньги. По нашей страховке люди могут отправиться на лечение на выбор в 4 страны. Интересно то, что становится много застрахованных врачей от рака. Но меня это немного пугает, потому что наши медики хотят быть защищены за границей. Казалось бы, они могут договориться с хорошими врачами здесь, но значит нет гарантий, что есть препараты, которые смогут помочь быстро и эффективно», — рассказала корреспонденту НГС Марина Швабауэр. 


В компаниях «Альфастрахование» и «Онкострахование» также подтвердили, что страхование от рака сейчас набирает популярность среди новосибирцев. 


«Мы уже 5 лет занимаемся этим видом страхования, но можем констатировать факт того, что онкострахование у нас в России пока только набирает популярность. Наш сервис дает возможность оформить полис любому жителю России. У нас не так много застрахованных в целом и у наших застрахованных пока не было страховых случаев. Наши партнеры — страховые компании — делятся информацией об урегулированных случаях, и эти данные внушают нам уверенность, что наши застрахованные действительно получат помощь и лечение», — рассказал Сергей Катрагин, основатель проекта «Онкострахование». 


Как пояснили в «Альфастраховании» продажи страховки от рака «АльфаСинопсис» в Новосибирске стартовали только 1 марта, пока продаж и обращений за выплатами не было. 


«Клиенты активно интересуются продуктом, уточняют детали, условия, стоимость. В Сибири уже продано несколько коробок с продуктом, идет активная продажа через сайт. Клиенты могут обратиться по всем вопросам на горячую линию по номеру, указанному в документах, лечение в медицинских учреждениях организовывается в течение 14 дней», — пояснили в «Альфастраховании».


Сейчас в действующих больницах Новосибирска онкобольным не хватает мест. На днях стало известно о строительстве онкоцентра на 800 человек — регион ждёт одобрения от федерального Минздрава

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