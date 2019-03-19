Проектировщик «Просторного» придумает новый Академгородок

Проект должен появиться уже через 5 месяцев





Разработкой проекта «Академгородок 2.0» займётся проектировщик «Аэросити» и жилого комплекса «Просторный».





Конкурс на подготовку исследовательской работы для развития зоны опережающего развития «Наукополис» («Академгородок 2.0». — Прим. ред.) выиграла компания «Концепт-проект». Она выполнит работу за 3,4 миллиона рублей. Как рассказал корреспонденту НГС директор и учредитель «Концепт-проекта» Михаил Марков, в работу входит создание общей концепции для нескольких территорий области.





«<...> Это южная часть Новосибирска, это Кольцово, Краснообск, часть Барышевского образования и даже часть Бердска.





Общая задача — это такая межмуниципальная градостроительная концепция, которая учитывает решения всех этих образований, и дополняются эти решения уже теми объектами, которые согласованы или находятся в стадии согласования по Новосибирскому научному центру»,





— объяснил Марков.





По его словам, проект не будет конечным вариантом развития «Академгородка 2.0». «Это работа не отменяет последующих корректировок генеральных планов, последующих корректировок генеральной застройки. Смысл в межмуниципальном анализе ситуации. Примерные сроки готовности проекта — 5 месяцев», — уточнил проектировщик.





Михаил Марков сообщил, что это не первый подобный проект, которым займётся «Концепт-проект». До этого организация выполняла научно-исследовательскую работу по приоритетному проекту развития Новосибирской агломерации «Аэросити».





«Мы делали и работы по территориальному планированию, и работы по правилам землепользования и застройки, и проекты планировок и по Новосибирской области, по другим регионам,





занимались разработкой проекта жилого комплекса "Просторный". Недавно делали аналогичную работу научно-исследовательскую "Аэросити" по Новосибирской области»,





— сообщил Марков.





О проекте «Аэросити» власти сообщили ещё в феврале 2014 года. Проект предполагал строительство на улице Станционной огромного бизнес-комплекса «Олимпик Сити». В него должно было войти четыре здания высотой до 34 этажей, современная транспортная развязка и даже аэроэкспресс. Тогда в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области срок реализации проекта оценивали в 5–7 лет.





В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр. Тогда проекту присвоили временное название «Академгородок 2.0».