Новосибирцев попросили помочь в поимке опасного водителя «Тойоты Камри»

Его подозревают в преступлении на сексуальной почве

На вид подозреваемому около 30 лет





Новосибирские полицейские попросили помощи в розыске подозреваемого в преступлении на сексуальной почве: он может ездить на «Тойоте Камри».







Ориентировку с фотороботом сегодня, 19 марта, распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.







«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина славянской внешности. Приметы: на вид 30 лет, плотное телосложение, тёмно-русые короткие волосы. Может передвигаться на автомобиле Toyota Camry», — говорится в ориентировке.







Всех, кто что-либо знает о подозреваемом и его местонахождении, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–17–18, 232–17–01, 8913–205–75–02, 8913–014–67–22, 8905–930–62–62.







«Конфиденциальность гарантируется», — добавили в полиции.







Источник, знакомый с ситуацией, пояснил корреспонденту НГС, что мужчину подозревают в «преступлении против половой неприкосновенности», но от более подробных комментариев отказался.







Недавно новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми.

