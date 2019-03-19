Автоинспекторы массово выписали штрафы водителям автобусов и грузовиков из-за нарушения режима
В ГИБДД подвели итоги операции «Тахограф»
Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько на прошлой неделе оштрафовала водителей грузовиков и автобусов во время акции «Тахограф».
Во время этой акции автоинспекторы проверяли, как работают тахографы в машинах.
«За время проведения мероприятия "Тахограф" составлено и привлечено к административной ответственности 62 водителя, 42 должностных лица», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
10% нарушителей — водители автобусов, а в основном нарушали водители грузовиков.
У нарушителей либо не работал тахограф, либо в нем не было карты, поэтому нельзя было определить, сколько времени он работает.
Савченков сообщил, что административный протоколы составили по ст. 11.23 КоАП РФ — управление транспортом, который перевозит пассажиров или грузы без средства контроля режима труда и отдыха.
«По водителям выносится решение сразу же, по должностным лицам выносится на комиссию, комиссия уже принимает решение», — уточнил Савченков.
Водителей оштрафовали на тысячу рублей, а должностным лицам грозит от тысячи до 10 тысяч рублей штрафа
Накануне в Новосибирске начались другие операции ГИБДД — «Тонировка» и «Нечитаемый госзнак».
Елена Громкова
Фото Александр Ощепков