Автоинспекторы массово выписали штрафы водителям автобусов и грузовиков из-за нарушения режима

В ГИБДД подвели итоги операции «Тахограф»

Автоинспекторы выписывали водителям штрафы по тысяче рублей
Автоинспекторы выписывали водителям штрафы по тысяче рублей


Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько на прошлой неделе оштрафовала водителей грузовиков и автобусов во время акции «Тахограф».


Во время этой акции автоинспекторы проверяли, как работают тахографы в машинах.


«За время проведения мероприятия "Тахограф" составлено и привлечено к административной ответственности 62 водителя, 42 должностных лица», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


10% нарушителей — водители автобусов, а в основном нарушали водители грузовиков.


У нарушителей либо не работал тахограф, либо в нем не было карты, поэтому нельзя было определить, сколько времени он работает.


Савченков сообщил, что административный протоколы составили по ст. 11.23 КоАП РФ — управление транспортом, который перевозит пассажиров или грузы без средства контроля режима труда и отдыха. 


«По водителям выносится решение сразу же, по должностным лицам выносится на комиссию, комиссия уже принимает решение», — уточнил Савченков.


Водителей оштрафовали на тысячу рублей, а должностным лицам грозит от тысячи до 10 тысяч рублей штрафа


Накануне в Новосибирске начались другие операции ГИБДД — «Тонировка» и «Нечитаемый госзнак».


Прочтений: 3006

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено