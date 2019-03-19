Опять пополнение: у лемуров в Новосибирском зоопарке родились забавные детёныши
Новорожденные малыши попали на видео, которое сняла посетительница зоопарка
Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей кошачьих лемуров, которые недавно появились на свет в зоопарке имени Р.А. Шило.
Три новорожденных зверька попали в кадр в понедельник, 18 марта. На ролике, который сняла посетительница зоопарка, видно, как взрослые сородичи заботливо ухаживают за малышами: носят их на себе, обнимают и вылизывают.
«Кошачьи лемуры с первых минут жизни окружены вниманием не только мамы, в воспитании участвуют все члены группы. Иногда кроху сложно разглядеть за всеми, кто хочет его согреть и обнять», — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.
В зоопарке кольцехвостые, или кошачьи лемуры содержатся с 1989 года. В природе эти животные обитают на юге Мадагаскара, питаются плодами, листьями и насекомыми.
Ранее в зоопарке сообщили, что также мамой сейчас готовится стать самка тигрового питона-альбиноса: она свернулась кольцами вокруг кладки яиц.
Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео с канала Анны Новиковой на youtube.com