Опять пополнение: у лемуров в Новосибирском зоопарке родились забавные детёныши

Новорожденные малыши попали на видео, которое сняла посетительница зоопарка

В зоопарке появились на свет три лемура: взрослые сородичи не отходят от них ни на шаг 
В зоопарке появились на свет три лемура: взрослые сородичи не отходят от них ни на шаг 


Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей кошачьих лемуров, которые недавно появились на свет в зоопарке имени Р.А. Шило.


Три новорожденных зверька попали в кадр в понедельник, 18 марта. На ролике, который сняла посетительница зоопарка, видно, как взрослые сородичи заботливо ухаживают за малышами: носят их на себе, обнимают и вылизывают.


«Кошачьи лемуры с первых минут жизни окружены вниманием не только мамы, в воспитании участвуют все члены группы. Иногда кроху сложно разглядеть за всеми, кто хочет его согреть и обнять», — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.


В зоопарке кольцехвостые, или кошачьи лемуры содержатся с 1989 года. В природе эти животные обитают на юге Мадагаскара, питаются плодами, листьями и насекомыми.



Ранее в зоопарке сообщили, что также мамой сейчас готовится стать самка тигрового питона-альбиноса: она свернулась кольцами вокруг кладки яиц.

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