S7 заняла второе место в списке лучших российских авиакомпаний по версии авторитетного журнала

S7 признали одной из лучших по результатам ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019

Авиакомпания занимает второе место второй год подряд





Авиакомпания S7 второй год подряд заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний по по версии читателей журнала GQ.





S7 признали одной из лучших по результатам ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019. Первое место занял «Аэрофлот», а третье — авиакомпания «Россия», входящая в состав «Аэрофлота».







Кроме того, Москву признали лучшим городом мира. Всего премия вручается по 17 номинациям, в которых читатели выбирают лучшие отели, российские и зарубежные аэропорты, туристические маршруты, оценивают гостеприимность стран, красоту островов и инфраструктуру городов.





Статус S7 подтверждают и такие рейтинги как топ-10 самых пунктуальных европейских авиакомпаний по версии британского аналитического агенства OAG или список Forbes.