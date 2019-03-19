S7 заняла второе место в списке лучших российских авиакомпаний по версии авторитетного журнала

S7 признали одной из лучших по результатам ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019

Авиакомпания занимает второе место второй год подряд 
Авиакомпания занимает второе место второй год подряд 


Авиакомпания S7 второй год подряд заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний по по версии читателей журнала GQ. 


S7 признали одной из лучших по результатам ежегодного онлайн-голосования GQ Travel Awards 2019. Первое место занял «Аэрофлот», а третье — авиакомпания «Россия», входящая в состав «Аэрофлота». 


Кроме того, Москву признали лучшим городом мира. Всего премия вручается по 17 номинациям, в которых читатели выбирают лучшие отели, российские и зарубежные аэропорты, туристические маршруты, оценивают гостеприимность стран, красоту островов и инфраструктуру городов. 


Статус S7 подтверждают и такие рейтинги как топ-10 самых пунктуальных европейских авиакомпаний по версии британского аналитического агенства OAG или список Forbes. 

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