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Теперь самолет прилетит ближе к утру
Самолёт авиакомпании AZUR air, следующий из Паттайи в новосибирский аэропорт Толмачёво, задерживается почти на девять часов.
Самолет с рейсом ZF 5422 Утапао – Новосибирск авиакомпании AZUR air должен был приземлиться в Новосибирске 18 марта в 18:50 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 03:40 19 числа.
«[Причина задержки] ожидание разрешения на вылет», — пояснили в кол-центре авиакомпании.
Недавно новосибирские туристы застряли в китайском городе Санья из-за внепланового техосмотра воздушного судна — пассажирам пришлось провести в Китае лишние девять часов.
Маша Вьюн
Фото Александр Ощепков / НГС