19 марта вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 64.67
eur 73.36
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 64.67
eur 73.36
Страна и мир

Рейс из Таиланда задерживается на 9 часов — самолет не может получить разрешение на вылет

Рейс должен был приземлиться ещё вчера вечером

Поделиться

126
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Теперь самолет прилетит ближе к утру

Фото: Александр Ощепков / НГС

Самолёт авиакомпании AZUR air, следующий из Паттайи в новосибирский аэропорт Толмачёво, задерживается почти на девять часов.

Самолет с рейсом ZF 5422 Утапао – Новосибирск авиакомпании AZUR air должен был приземлиться в Новосибирске 18 марта в 18:50 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 03:40 19 числа.

«[Причина задержки] ожидание разрешения на вылет», — пояснили в кол-центре авиакомпании. 

Самолет приземлиться в ночь с понедельника на втоник

Недавно новосибирские туристы застряли в китайском городе Санья из-за внепланового техосмотра воздушного судна — пассажирам пришлось провести в Китае лишние девять часов. 

Маша Вьюн
Фото Александр Ощепков / НГС 

По теме

ТЕКСТ

Маша Вьюн

ТЕГИ

задержка авиарейсовотпуск

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)