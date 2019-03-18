Путин назначил нового судью под Новосибирском

До этого Елена Зайнутдинова два года занимала должность мирового судьи 2-го судебного участка Оби





Сегодня вечером, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность судьи Обского городского суда.







Им стала Елена Зайнутдинова — до этого она два года занимала должность мирового судьи 2-го судебного участка Оби.





«Назначить <...> в Новосибирской области судьей Обского городского суда Зайнутдинову Елену Леонидовну», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.







Кроме того, сегодня Путин подписал закон о фейковых новостях — теперь Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости, а за распространение недостоверной информации будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 400 тысяч рублей.