Путин назначил нового судью под Новосибирском

Президент подписал указ вечером 18 марта

До этого Елена Зайнутдинова два года занимала должность мирового судьи 2-го судебного участка Оби
До этого Елена Зайнутдинова два года занимала должность мирового судьи 2-го судебного участка Оби


Сегодня вечером, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность судьи Обского городского суда. 


Им стала Елена Зайнутдинова — до этого она два года занимала должность мирового судьи 2-го судебного участка Оби. 


«Назначить <...> в Новосибирской области судьей Обского городского суда Зайнутдинову Елену Леонидовну», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.


Кроме того, сегодня Путин подписал закон о фейковых новостях — теперь Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости, а за распространение недостоверной информации будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 400 тысяч рублей.

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