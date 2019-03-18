Путин назначил нового судью под Новосибирском
Президент подписал указ вечером 18 марта
Сегодня вечером, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность судьи Обского городского суда.
Им стала Елена Зайнутдинова — до этого она два года занимала должность мирового судьи 2-го судебного участка Оби.
«Назначить <...> в Новосибирской области судьей Обского городского суда Зайнутдинову Елену Леонидовну», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, сегодня Путин подписал закон о фейковых новостях — теперь Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости, а за распространение недостоверной информации будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 400 тысяч рублей.
Автор: Маша Вьюн
Фото: РИА Новости