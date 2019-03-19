Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают в Академгородке

В ней панорамные виды с террас и есть дровяная печь, но нет ремонта

Жилой комплекс на проспекте Академика Коптюга считается одним из самых престижных в городе





В марте на продажу выставили квартиру за 135 млн рублей — это самый дорогой вариант в Новосибирске. Объявление появилось в базе портала N1.RU 16 марта и было обновлено 18 марта.







Квартира находится в высотке на проспекте Академика Коптюга, 7 и занимает два верхних этажа. Общая площадь квартиры — 339,5 кв. м. В пентхаусе есть три террасы: одна на нижнем и две на верхнем уровне.







На нижнем уровне находятся прихожая, прачечный блок с низкой ванной и гостевой санузел, гостиная и кухня со столовой.







В квартире ещё не закончен ремонт, поэтому объявление проиллюстрировали визуализациями из дизайн-проекта





«Для зонирования и функциональной организации сооружен подиум в «мягкой» зоне этажа, с которого можно в одном уровне выйти на террасу. На подиуме большой диван с широкоформатным телевизором, а также лаундж-зона в восточном стиле типа "айван" с дровяной действующей печью и глубоким низким диваном в эркере, с видом на лесные массивы и выходом на террасу», — описывает вариант продавец.







На террасе оборудована зона барбекю, есть шезлонги и солнцезащитный зонт.







Верхний этаж — семейный, здесь расположена спальня хозяев с гардеробной, ванная с хаммамом, диванная зона, гостевая комната и кабинет, комнаты выходят в общий холл с мини-баром и видом на Обское водохранилище.







В отделке обещают использовать премиальные натуральные материалы





Сейчас в квартире идёт ремонт, поэтому вариант иллюстрируют не фотографиями, а иллюстрациями дизайн-проекта. До сих пор в квартире никто не жил, подчёркивают в объявлении.







Проспект Академика Коптюга — традиционно одно из самых престижных мест для жизни, в прошлом году он второй раз подряд возглавил рейтинг городских улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске. По данным N1.RU, сейчас здесь продают 213 квартир.







При этом квартира в доме на Коптюга, 7 не побила рекорд цены на квартиру: в 2017 году за 150 млн рублей предлагали вариант в клубном доме на Красном проспекте, 56А.

