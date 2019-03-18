Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях и неуважении к властям

Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях, по которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. За распространение недостоверной информации будут штрафовать на сумму от 30 до 400 тысяч рублей.



К фейкам, согласно тексту законопроекта, относится недостоверная информация, выданная за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

