Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях и неуважении к властям

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
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За распространение недостоверной информации будут штрафовать
Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях, по которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. За распространение недостоверной информации будут штрафовать на сумму от 30 до 400 тысяч рублей.
К фейкам, согласно тексту законопроекта, относится недостоверная информация, выданная за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
У онлайн-изданий будет возможность удалять такие новости, чтобы Роскомнадзор не заблокировал СМИ.
Закон не затрагивает традиционные СМИ и новостные агрегаторы, к примеру, такие, как «Яндекс.Новости».
Автор: Мария СЕМИНТИНОВА
Фото: Артем УСТЮЖАНИН
Ну хоть бред всякий перестанут писать, а то новости не возможно читать.