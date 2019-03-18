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eur 74.07
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Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях и неуважении к властям

Теперь Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие недостоверную информацию

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За распространение недостоверной информации будут штрафовать

Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях, по которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. За распространение недостоверной информации будут штрафовать на сумму от 30 до 400 тысяч рублей.

К фейкам, согласно тексту законопроекта, относится недостоверная информация, выданная за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

У онлайн-изданий будет возможность удалять такие новости, чтобы Роскомнадзор не заблокировал СМИ. 

Закон не затрагивает традиционные СМИ и новостные агрегаторы, к примеру, такие, как «Яндекс.Новости». 

Автор: Мария СЕМИНТИНОВА
Фото: Артем УСТЮЖАНИН

ТЕКСТ

Мария СЕМИНТИНОВА

ТЕГИ

законпутин

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КОММЕНТАРИИ (52)

Димка
18 март 2019 в 22:16

Тот, кто заставляет уважать себя силой, заслуживает только презрения.

Популярный
18 март 2019 в 22:10

Ну хоть бред всякий перестанут писать, а то новости не возможно читать.

Кулибин
18 март 2019 в 22:07

Я так понимаю, что в законе указано роскомнадзору не утомлять себя доказательствами «угрозы» и «недостовергости», а достаточно команды и указующего перста...

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