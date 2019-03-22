«Массово звонят, деньги предлагают»: бывший алкогольный магнат решил стать мэром Новосибирска

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Сергей Проничев заявил, что участвовать в выборах его вынуждают знакомые
Бизнесмен считает, что нынешний мэр руководит городом неэффективно
Бизнесмен и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев рассматривает возможность участия в сентябрьских выборах мэра Новосибирска — они должный пройти в единый день голосования, 9 сентября.
Об этом сообщил сегодня, 22 марта, корреспонденту НГС сам Проничев. «Сейчас всё очень просто.
Когда тебе массово звонят с просьбой принять участие, деньги предлагают и телефон раскаляется. Старые товарищи, молодые товарищи, депутатов очень много <...>. Что я должен делать?
Я же гражданин, с большим опытом. Условий никаких мне не ставят. Говорят: "Уберите этого, с вами мы договоримся исходя из здравого смысла"», — рассказал Проничев.
До заявления бизнесмена ряд новосибирских изданий уже упоминали о том, что он намерен принять участие в выборах мэра. В то же время сам Проничев эту информацию опровергал и не делал официальных заявлений о своём участии в выборах.
По словам Сергея Проничева, ещё в начале года он действительно не задумывался о возможности пойти в мэры.
«Вы скажите мне как гражданин, что я должен делать? Во вторник я буду у митрополита. А если он скажет, я вас направляю? Я человек верующий. Может так быть? Вполне, да.
<...> Я в начале года об этом и не думал. У меня есть жизнь, интересная работа, я бизнес-художник — мне это нравится. А вот такую миссию я не рассматривал. А потом кто-то написал, понятно кто — [Виктор] Козодой (бывший вице-губернатор и депутат. — Прим. ред.), и пошла массовая истерия и звонки людей. Говорят: "Нам всем надоел до смерти". Ты хочешь, чтобы у тебя были стоянки, дороги, общественный транспорт? Общественные вопросы. И почему есть метрополитен, а метро не строится 5 лет? Это значит никто с Москвой не работал, как положено», — уверен бизнесмен.
Накануне вечером в Новосибирске начали распространять листовки с интервью Проничева, в котором тот критически оценивает состояние новосибирского метрополитена. Раздававший рядом со станцией метро «Заельцовская» газеты молодой человек был одет в синий жилет с жёлтыми буквами «Сергей Проничев». В листовках не указаны никакие выходные данные, а текст от лица бизнесмена подписан «коренным жителем и общественным деятелем Сергеем Проничевым».
Бизнесмен сообщил, что к этой листовке он не имеет отношения, но интервью действительно было взято у него.
«Я когда-то давно разговаривал, даже не вспомню, с кем. Это всё к этой печати. Всё это говорил-говорил и вот всё это запустили. Я не знаю кто, вернее знаю, но просто так пальцем не могу показывать. Хотя вот то, что там написано — это всё так», — уточнил Сергей Проничев.
Непричастность Проничева к листовкам корреспонденту НГС подтвердил и новосибирский политик, бывший вице-губернатор Виктор Козодой. «Это не его газеты, это провокация. Неправда, только по поводу газеты, это не его газеты.
А по поводу мэра он объявит, скорее всего, как я думаю, во вторник»,
— сообщил Козодой.
Сергей Проничев известен как основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» — эта компания ликвидирована в 2016 году. Также он возглавлял компанию «Вино-коньячный завод 777», который обанкротился в 2012 году. Сейчас бизнесмен занимает должность главного директора ЗАО «АБС», которой ранее выступало учредителем «Сибирского бальзама». По информации базы данных «Контур.Фокус», Проничев также является учредителем нескольких компаний, работающих в сфере ЖКХ — «УК ЖКХ-ПАРТНЕР», «РЭУ
На днях депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра — общественники предложили вернуться к системе выборов в два тура, однако депутаты эту идею не поддержали. Против проголосовало 35 депутатов.
Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.
Дмитрий Здорников, Кирилл Шматков
Скриншот канала Тимур #samopisec Ханов / youtube.com (1), фото Дмитрия Здорникова (2–3)
Не думаю что это хороший вариант да же под флагом замены Локтя.
p.s. Чем-то актера Стержакова напомнил лицом.