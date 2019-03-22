«Массово звонят, деньги предлагают»: бывший алкогольный магнат решил стать мэром Новосибирска

Бизнесмен и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев рассматривает возможность участия в сентябрьских выборах мэра Новосибирска — они должный пройти в единый день голосования, 9 сентября. Об этом сообщил сегодня, 22 марта, корреспонденту НГС сам Проничев. «Сейчас всё очень просто. Когда тебе массово звонят с просьбой принять участие, деньги предлагают и телефон раскаляется. Старые товарищи, молодые товарищи, депутатов очень много <...>. Что я должен делать? Я же гражданин, с большим опытом. Условий никаких мне не ставят. Говорят: "Уберите этого, с вами мы договоримся исходя из здравого смысла"», — рассказал Проничев.

До заявления бизнесмена ряд новосибирских изданий уже упоминали о том, что он намерен принять участие в выборах мэра. В то же время сам Проничев эту информацию опровергал и не делал официальных заявлений о своём участии в выборах.

По словам Сергея Проничева, ещё в начале года он действительно не задумывался о возможности пойти в мэры. «Вы скажите мне как гражданин, что я должен делать? Во вторник я буду у митрополита. А если он скажет, я вас направляю? Я человек верующий. Может так быть? Вполне, да. <...> Я в начале года об этом и не думал. У меня есть жизнь, интересная работа, я бизнес-художник — мне это нравится. А вот такую миссию я не рассматривал. А потом кто-то написал, понятно кто — [Виктор] Козодой (бывший вице-губернатор и депутат. — Прим. ред.), и пошла массовая истерия и звонки людей. Говорят: "Нам всем надоел до смерти". Ты хочешь, чтобы у тебя были стоянки, дороги, общественный транспорт? Общественные вопросы. И почему есть метрополитен, а метро не строится 5 лет? Это значит никто с Москвой не работал, как положено», — уверен бизнесмен.

Накануне вечером в Новосибирске начали распространять листовки с интервью Проничева, в котором тот критически оценивает состояние новосибирского метрополитена. Раздававший рядом со станцией метро «Заельцовская» газеты молодой человек был одет в синий жилет с жёлтыми буквами «Сергей Проничев». В листовках не указаны никакие выходные данные, а текст от лица бизнесмена подписан «коренным жителем и общественным деятелем Сергеем Проничевым».

Листовки раздают прямо на выходе из метро «Заельцовская» Фото: Дмитрий Здорников

Бизнесмен сообщил, что к этой листовке он не имеет отношения, но интервью действительно было взято у него.

«Я когда-то давно разговаривал, даже не вспомню, с кем. Это всё к этой печати. Всё это говорил-говорил и вот всё это запустили. Я не знаю кто, вернее знаю, но просто так пальцем не могу показывать. Хотя вот то, что там написано — это всё так», — уточнил Сергей Проничев.

На одной из сторон стоит заголовок «Сергей Проничев: в метро становится опасно» и эмблема метрополитена с надписью «Проблем выше локтя» Фото: Дмитрий Здорников

Непричастность Проничева к листовкам корреспонденту НГС подтвердил и новосибирский политик, бывший вице-губернатор Виктор Козодой. «Это не его газеты, это провокация. Неправда, только по поводу газеты, это не его газеты.