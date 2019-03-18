Матерящийся пассажир напал на полицейского в аэропорту Толмачёво

Теперь его будут судить сразу за два преступления

Полицейский попытался пообщаться с пьяным пассажиром в терминале внутренних авиалиний и наткнулся на сопротивление 
Полицейский попытался пообщаться с пьяным пассажиром в терминале внутренних авиалиний и наткнулся на сопротивление 


В Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела об оскорблении полицейского в аэропорту Толмачёво: под суд пойдёт житель Омска.


Инцидент, из-за которого омич попал под уголовное дело, произошёл 20 декабря 2018 года в стерильной зоне на втором этаже терминала внутренних авиалиний, сообщили в Обском городском суде. Жертвой стал сотрудник отделения патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво.


Как пояснили корреспонденту НГС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, полицейский патрулировал аэропорт и увидел пассажира с «явными признаками алкогольного опьянения». «Если по-простому говорить, он был в пьяном, неопрятном виде и в общем безадресно выражался нецензурной бранью», — описали инцидент в ведомстве.


Поведение 41-летнего омича и привлекло внимание полицейского.


«В связи с этим сотрудник полиции к нему и подошёл — чтобы пресечь совершение административного правонарушения, а конкретно: нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. <…> Согласно материалам дела, сотрудник полиции предъявил к нему законные требования, то есть [попросил] предъявить документы, и сообщил, что он будет сейчас привлечён к административной ответственности, <…> после чего данный гражданин совершил преступление в отношении сотрудника полиции, его публично оскорбив грубой нецензурной бранью», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.


На этом, по данным следователей, дело не закончилось: когда полицейский попытался увести пьяного пассажира для составления протокола, тот начал сопротивляться.


Как сообщается на сайте Обского городского суда, обвиняемый ударил полицейского рукой по голове и пнул в правую ногу и обе руки. Теперь нападавшего будут судить за два преступления — «оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ) и «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Судебное заседание ещё не назначено.


Ранее в Новосибирске завершился суд над 29-летней пассажиркой такси, которая обматерила двух полицейских и сильно укусила одного из них за руку.

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