фоторепортаж

Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке

Коллажи-фантазии в подборке Сети городских порталов

Бастрыкин изучает фото с места преступления. Детально изучает
Бастрыкин изучает фото с места преступления. Детально изучает


В Сети обсуждают фото, на котором глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин через лупу смотрит в ноутбук. Можно подумать, что это фотожаба, но нет: оригинал фото выложил сайт СК. Отмечается, что снимок сделан во время приема граждан в Москве, таким способом главный следователь рассматривал фотографии с места происшествия.


Мы подумали, что бы еще мог разглядывать с таким интересом (и лупой) Бастрыкин. И вот что получилось:


Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке


Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке



Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке


Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке





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