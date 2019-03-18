Бастрыкин найдет все: мы придумали, что глава СКР искал с лупой на ноутбуке
Коллажи-фантазии в подборке Сети городских порталов
В Сети обсуждают фото, на котором глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин через лупу смотрит в ноутбук. Можно подумать, что это фотожаба, но нет: оригинал фото выложил сайт СК. Отмечается, что снимок сделан во время приема граждан в Москве, таким способом главный следователь рассматривал фотографии с места происшествия.
Мы подумали, что бы еще мог разглядывать с таким интересом (и лупой) Бастрыкин. И вот что получилось:
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ;
Коллажи: Илья Давыдов / Сеть городских порталов