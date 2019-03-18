Старейший частный вуз Новосибирска выиграл суд и смог набрать новых студентов

САФБД работает в Новосибирске с 1992 года





Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД) в Новосибирске вернула себе право принимать студентов — Рособрнадзор ввёл запрет на приём из-за найденных нарушений.







Об этом корреспонденту НГС рассказали представители академии.





«Нам Рособрнадзор прислал сегодня подтверждение о том, что приём возобновлён. Согласно решению Дзержинского суда, он не признал за нами никакой вины <...> и встал на нашу сторону, потому что наши аргументы были весомыми. Рособрнадзор отменил контроль, отменил свои предписания и возобновил приём в нашу организацию по всем направлениям», — пояснила Виктория Саврадым, проректор по учебно-методической работе вуза.





Распоряжение о возобновлении приема опубликовали на сайте академии.





Проректор отметила, что вопрос с аккредитацией академии пока остаётся нерешённым — по нему «судебные процессы» продолжаются. Так, вуз с 18 марта начинал приёмную кампанию — на три недели позже, чем остальные вузы. Но студентам выдавать дипломы государственного образца академия пока не может.





САФБД запретили принимать студентов с ноября прошлого года — специалисты Рособрнадзора посчитали, что вуз не выполнил предписания и не прошёл очередную аккредитацию ещё летом 2018 года. В день, когда вуз лишили аккредитации, в академии учились полторы тысячи студентов. После САФБД в Новосибирске беспрепятственно работал только один частный вуз — СибУПК.





Справка: САФБД работает с 1992 года, это был первый негосударственный вуз в Новосибирске, затем он получил статус академии. Здесь готовят бакалавров и магистров экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в органах государственной власти. Вуз считается частным, поэтому все направления подготовки платные — на 2018–2019 учебный год стоимость одного года обучения на первом курсе стоит около 90 тысяч рублей, а на последующих курсах — около 98 тысяч.