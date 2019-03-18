Китайцы сделали большой кроссовер с турбомотором и продают его по цене легковушки
Новый Geely Atlas стоит от 1,44 миллиона
Китайский производитель Geely сделал для российского рынка кроссовер Atlas с турбированным мотором 1,8 литра мощностью 184 л.с. Это автомобиль размером с Toyota RAV4 или Nissan X-Trail, но стоит он дешевле — от
Стартовая цена кроссовера сравнима со стоимостью оснащённых легковушек Skoda Octavia или Toyota Corolla. В Новосибирске продажей машин Geely займётся дилерский центр «Альт-парк».
«Новый турбированный двигатель на 35 л.с. мощнее атмосферного двигателя 2,4, который ранее был топовым для модели Atlas, а также развивает крутящий момент на 60 Н·м больше», — уточняют представители марки Geely.
В базовой версии за 1,44 миллиона машина имеет передний привод, автоматическую коробку передач, климат-контроль, электростеклоподъёмники, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики парковки, системы бесключевого доступа и стабилизации.
Далее идут версии с полным приводом, дооснащенные двухзонным климат-контролем, навигационной системой, электроприводом сидений, камерой кругового обзора 360°, кожаным салоном, светодиодными фарами.
Стоимость конкурирующего Toyota RAV4 находится в диапазоне
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Дмитрий Косенко
Фото Geely