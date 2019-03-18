Китайцы сделали большой кроссовер с турбомотором и продают его по цене легковушки

Длина кроссовера — 4519 мм, ширина — 1831 мм





Китайский производитель Geely сделал для российского рынка кроссовер Atlas с турбированным мотором 1,8 литра мощностью 184 л.с. Это автомобиль размером с Toyota RAV4 или Nissan X-Trail, но стоит он дешевле — от 1 439 990 до 1 639 990 рублей.





Стартовая цена кроссовера сравнима со стоимостью оснащённых легковушек Skoda Octavia или Toyota Corolla. В Новосибирске продажей машин Geely займётся дилерский центр «Альт-парк».





Автомобиль спроектирован британским дизайнером





«Новый турбированный двигатель на 35 л.с. мощнее атмосферного двигателя 2,4, который ранее был топовым для модели Atlas, а также развивает крутящий момент на 60 Н·м больше», — уточняют представители марки Geely.

В базовой версии кроссовер имеет мультимедиа, климат и круиз





В базовой версии за 1,44 миллиона машина имеет передний привод, автоматическую коробку передач, климат-контроль, электростеклоподъёмники, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики парковки, системы бесключевого доступа и стабилизации.





Далее идут версии с полным приводом, дооснащенные двухзонным климат-контролем, навигационной системой, электроприводом сидений, камерой кругового обзора 360°, кожаным салоном, светодиодными фарами.





Стоимость конкурирующего Toyota RAV4 находится в диапазоне 1 616 000 – 2 348 000 рублей. Nissan X-Trail стоит 1 601 000 — 2 348 000 рублей. Оба «японца» оснащены более слабыми атмосферными двигателями.





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