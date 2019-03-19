«Эти качели вообще надо снести!»: жильцы устроили парковку в шаге от детской площадки

Двор находится между домами № 18 и 22 на улице Шлюзовой





Жильцы пятиэтажки в микрорайоне «Шлюз» пожаловались на автовладельцев — они организовали стихийную парковку прямо на детской площадке у домов в Советском районе Новосибирска.





Сообщение о незаконной парковке появилось на портале «Электронная демократия Новосибирской области»: «Двор [между домами № 22 и 18 на улице Шлюзовой] почти полностью превратили в парковку. Паркуются даже на новой детской площадке. И чтобы люди не забывали, что они не хозяева своего двора, огораживают "свои" места».





Парковку, на которую пожаловались жильцы, занимают четыре машины — она расположена буквально в сантиметрах от качели на детской площадке, огорожена и закрыта замком. По словам местных жителей, её огородили жильцы первого подъезда дома № 20 на улице Шлюзовой около пяти лет назад.





«Организовали они себе сами, они самостоятельные. У кого они спрашивали разрешение — без понятия, но то, что это самозахват территории, это да. Здесь же не доделали площадку, говорили, что ещё что-то добавлять будут. А здесь качели уже впритык [к машинам]. Ребёнок уже не покатается, не покрутится. Они тоже говорят, что парковаться негде, но опять же эти качели стоят давным-давно здесь. Площадка большая, если отнести это подальше... Вроде бы и они правы, но хочется, чтобы и детям место было», — рассказала жительница дома № 18 Любовь.







Машины фактически стоят на детской площадке





Напротив одного из подъездов находится ещё одна парковка, машины здесь стоят в два ряда, задний занимают три брошенных авто — со спущенными колёсами и шапкой из снега. Таких несколько во дворе, и их не убирают, жалуются жильцы.





Одна из владелиц собственного парковочного места Елена рассказала, что часть детской площадки, которую выделили под парковку, — собственность дома. Некоторые автовладельцы скинулись по тысяче рублей, чтобы засыпать её щебёнкой и песком и огородить. «Жалуются тот дом конкретный ( № 20 . — Прим. ред.), что им негде ставить машины. У них стоянки вообще нет, и они ничего делать не хотят. Почему я должна здесь жить и искать, где-то машину ставить? Это мы собирали, скидывались лет пять назад. Вся территория наша. А качели эти — в аварийном состоянии, их вообще надо снести. У нас тут уже дети падали, разбивались. Мы вообще хотим тут шлагбаум поставить», — заявила Елена.





Некоторые парковочные места заняты машинами, вкопанными в снег





Елена добавила, что свои действия согласовали с ТСЖ, собирали деньги и подписи. В «ЖКХ Новосибирского научного центра», которое управляет домами на Шлюзовой, оперативно пояснить, согласована ли с ними парковка, не смогли и попросили отправить официальный запрос — ответ на него ещё не пришёл.





Недавно на улицах Новосибирска появились баннеры с выдержками из отчёта мэра Анатолия Локтя — на одном из них под текстом про отремонтированные дворы поместили фото двора новостройки.