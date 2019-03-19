«Эти качели вообще надо снести!»: жильцы устроили парковку в шаге от детской площадки
Часть двора заняли брошенные машины
Жильцы пятиэтажки в микрорайоне «Шлюз» пожаловались на автовладельцев — они организовали стихийную парковку прямо на детской площадке у домов в Советском районе Новосибирска.
Сообщение о незаконной парковке появилось на портале «Электронная демократия Новосибирской области»: «Двор [между домами
Парковку, на которую пожаловались жильцы, занимают четыре машины — она расположена буквально в сантиметрах от качели на детской площадке, огорожена и закрыта замком. По словам местных жителей, её огородили жильцы первого подъезда дома
«Организовали они себе сами, они самостоятельные. У кого они спрашивали разрешение — без понятия, но то, что это самозахват территории, это да. Здесь же не доделали площадку, говорили, что ещё что-то добавлять будут. А здесь качели уже впритык [к машинам]. Ребёнок уже не покатается, не покрутится. Они тоже говорят, что парковаться негде, но опять же эти качели стоят давным-давно здесь. Площадка большая, если отнести это подальше... Вроде бы и они правы, но хочется, чтобы и детям место было», — рассказала жительница дома
Напротив одного из подъездов находится ещё одна парковка, машины здесь стоят в два ряда, задний занимают три брошенных авто — со спущенными колёсами и шапкой из снега. Таких несколько во дворе, и их не убирают, жалуются жильцы.
Одна из владелиц собственного парковочного места Елена рассказала, что часть детской площадки, которую выделили под парковку, — собственность дома. Некоторые автовладельцы скинулись по тысяче рублей, чтобы засыпать её щебёнкой и песком и огородить. «Жалуются тот дом конкретный (
Елена добавила, что свои действия согласовали с ТСЖ, собирали деньги и подписи. В «ЖКХ Новосибирского научного центра», которое управляет домами на Шлюзовой, оперативно пояснить, согласована ли с ними парковка, не смогли и попросили отправить официальный запрос — ответ на него ещё не пришёл.
Недавно на улицах Новосибирска появились баннеры с выдержками из отчёта мэра Анатолия Локтя — на одном из них под текстом про отремонтированные дворы поместили фото двора новостройки.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой