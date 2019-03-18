Трамвайные маршруты начнут освещать по ночам
На ремонт и освещение путей потратят 50 миллионов
Сегодня муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания» объявило о заключении контракта на 50 миллионов — эти деньги потратят на ремонт и освещение трамвайных и троллейбусных линий.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на содержание и ремонт сетей городского электротранспорта потратят 50,7 миллиона рублей — это начальная цена договора. Закупка проводится у единственного поставщика — «Контактных сетей». Срок выполнения контракта с 1 апреля по 1 сентября 2019 года.
По данным системы «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «Контактные сети» является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Организация принадлежит на 75% трём предприятиям: МУПу «Автосвязь», МУПу «Пассажиртрансснаб» и МУПу «Горэлектротранспорт». Оставшиеся 25% — доля самой организации в уставном капитале.
Как уточнил корреспонденту НГС источник, знакомый с закупкой, контракт касается обслуживания всей сети городского электротранспорта.
В документах указано, что «Контактные сети» будут содержать и ремонтировать контактные сети, осуществлять сезонное обслуживание и выполнять внеплановые ремонты, а также следить за освещённостью на участках трамвайных маршрутов. Кроме того, в документах говорится, что организация будет обязана проводить минимальный ежемесячный объём работ по замене и ремонту контактных сетей.
Сейчас, по данным «Новосибирской энергосетевой компании», на всех участках трамвайных маршрутов работает всего 778 светильников.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос, попросив уточнить, планируется ли в этом году установка дополнительных светильников на трамвайных маршрутах.
В июле 2018 года мэрия Новосибирска сообщила, что у неё нет денег на освещение улицы Высоцкого в Октябрьском районе — тогда районная прокуратура подала иск в суд из-за того, что вдоль этой дороги нет фонарей.
В ноябре 2018 года депутаты попросили у мэрии выделить в 2019 году 41 миллион на освещение около 100 улиц и переулков.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова