Трамвайные маршруты начнут освещать по ночам

На ремонт и освещение путей потратят 50 миллионов

50 миллионов потратят на ремонт и освещение трамвайных и троллейбусных линий
50 миллионов потратят на ремонт и освещение трамвайных и троллейбусных линий


Сегодня муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания» объявило о заключении контракта на 50 миллионов — эти деньги потратят на ремонт и освещение трамвайных и троллейбусных линий.


Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на содержание и ремонт сетей городского электротранспорта потратят 50,7 миллиона рублей — это начальная цена договора. Закупка проводится у единственного поставщика — «Контактных сетей». Срок выполнения контракта с 1 апреля по 1 сентября 2019 года.


По данным системы «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «Контактные сети» является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Организация принадлежит на 75% трём предприятиям: МУПу «Автосвязь», МУПу «Пассажиртрансснаб» и МУПу «Горэлектротранспорт». Оставшиеся 25% — доля самой организации в уставном капитале.


Как уточнил корреспонденту НГС источник, знакомый с закупкой, контракт касается обслуживания всей сети городского электротранспорта.


В документах указано, что «Контактные сети» будут содержать и ремонтировать контактные сети, осуществлять сезонное обслуживание и выполнять внеплановые ремонты, а также следить за освещённостью на участках трамвайных маршрутов. Кроме того, в документах говорится, что организация будет обязана проводить минимальный ежемесячный объём работ по замене и ремонту контактных сетей.


Сейчас, по данным «Новосибирской энергосетевой компании», на всех участках трамвайных маршрутов работает всего 778 светильников.


Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос, попросив уточнить, планируется ли в этом году установка дополнительных светильников на трамвайных маршрутах.


В июле 2018 года мэрия Новосибирска сообщила, что у неё нет денег на освещение улицы Высоцкого в Октябрьском районе — тогда районная прокуратура подала иск в суд из-за того, что вдоль этой дороги нет фонарей.


В ноябре 2018 года депутаты попросили у мэрии выделить в 2019 году 41 миллион на освещение около 100 улиц и переулков.

Прочтений: 1790

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено