Национальная авиакомпания Таджикистана возобновит полёты в Новосибирск
Это случится уже через две недели
Государственная авиакомпания Таджикистана Tajik Air с апреля возобновит регулярные полёты в Новосибирск из Душанбе и Худжанда.
Согласно расписанию на сайте аэропорта Толмачёво, из Худжанда Tajik Air будет летать с 1 апреля по понедельникам, а из Душанбе — с 2 апреля по вторникам и пятницам. Выполнять эти рейсы авиакомпания планирует на самолётах Boeing 737.
Ранее ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании Tajik Air сообщил, что с 31 марта перевозчик также возобновит полёты в Москву.
Несколько месяцев назад государственная авиакомпания Таджикистана столкнулась с серьёзными трудностями и в январе 2019 года прекратила полёты по всем направлениям, в том числе и в Новосибирск. «До конца осенне-зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национального авиаперевозчика в российские города будет авиакомпания "Сомон Эйр"», — пояснял пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.
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Ольга Хмелевская
Фото Светланы Балаевой