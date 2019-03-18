Три менеджера обошли сотню сибирячек в конкурсе офисных красавиц
Полуфиналистки конкурса «Мисс Офис – 2019» поборются за приз в 2 миллиона
В Новосибирске прошёл региональный кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2019». В полуфинал конкурса вышли сразу три сибирячки: Елизавета Знагован (маркетолог компании «Восток-Моторс», 23 года), Анастасия Томашева (руководитель партнерских продаж СК «ВСК Линия жизни», 29 лет) и Алёна Тарасова (главный специалист АО «Россельхозбанк», 31 год).
«В начале марта я увидела рекламный пост конкурса в Instagram, подумала, почему бы и нет. Когда я рассказала, что буду участвовать, на работе за меня порадовались, мы даже сделали рассылку в банке, чтобы меня поддержали, многие сотрудники откликнулись. Сейчас моя главная цель — это финал, это моя мечта, потому что там совершенно другие эмоции. Хотя и от кастинга остались грандиозные впечатления — это какой-то праздник красоты, организация была на уровне. Я бы хотела порекомендовать принять участие в конкурсе всем девчонкам», — поделилась одна из финалисток кастинга Алёна Тарасова.
Как рассказала одна из организаторов конкурса Марианна Ференчук, теперь участниц ждёт интернет-голосование, которое начнется в сентябре. После него финалистки смогут побороться за главный приз.
«Все, кто прошел интернет-голосование в полуфинале, проходят в финал конкурса, который состоится в Москве в начале декабря. Там участниц ждет двухнедельная подготовка с постановкой дефиле, творческого номера, подготовка к деловому конкурсу и многое другое. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна.
Именно она получит титул "Мисс Офис – 2019" и главный приз — 2 миллиона рублей.
А также возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса — компании "Комус"», — пояснила Марианна Ференчук.
Также она рассказала, что, помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают путешествия, ювелирные украшения, дизайнерские наряды и другие призы.
В феврале мужской журнал MAXIM объявил новый конкурс на фотосессию для обложки одного из своих выпусков — девушки из Новосибирска начали публиковать в соцсетях откровенные фото.
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Анастасия Нефёдова
Фото оргкомитета конкурса «Мисс офис – 2019»