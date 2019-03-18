«Встал после разгона»: пассажир сообщил об остановке второго самолёта перед вылетом из Толмачёво

Пассажиры рассказали, что самолёт затормозил во время разгона на взлётной полосе





Утром 18 марта из аэропорта Толмачёво не смог улететь авиарейс компании «Азимут» А4 220 — пассажиры сообщают, что самолёт затормозил на взлётной полосе.





О том, что рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону не вылетел из новосибирского аэропорта, в редакцию НГС сообщил читатель.





«Сегодня утром два самолета не смогли вылететь из-за одной и той же неисправности. Про "Уральские авиалинии" вы уже написали, и по такой же причине не вылетел самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", рейс А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону в 7:55 по расписанию. Самолет остановился на взлетной полосе сразу же после начала разгона, пилоты сообщили диспетчеру о вибрации в двигателе и запросили возврат на стоянку. Самолет не вылетел до сих пор», — сообщил в редакцию НГС читатель.





В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией, и посоветовали обратиться в авиакомпанию.





По данным онлайн-табло Толмачёво, самолёт должен был вылететь в 7:55





«Получилось, что утром мы должны были вылетать из Новосибирска в Ростов. Самолёт на взлётную полосу вышел, начал набирать скорость и практически посередине снизил скорость и остановился. Потом нас отбуксировали ближе к боксам. Пояснили тем, что облили не той жидкостью от обледенения. С утра до 16:00 никто не предоставил информацию официальную. В данный момент я нахожусь в автобусе перед посадкой в самолёт», — рассказал пассажир рейса Алексей.







Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Азимут» с просьбой предоставить информацию о причине задержки самолёта и количестве пассажиров на этом рейсе. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.



После публикации в пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что задержка рейса случилась по техническим причинам.





«Причины уточняйте в авиакомпании», — сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.



Ранее стало известно, что из-за вибрации в двигателе на взлётной полосе резко затормозил авиалайнер «Уральских авиалиний».