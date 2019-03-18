«Встал после разгона»: пассажир сообщил об остановке второго самолёта перед вылетом из Толмачёво
Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону задержался на 8 часов
Утром 18 марта из аэропорта Толмачёво не смог улететь авиарейс компании «Азимут» А4 220 — пассажиры сообщают, что самолёт затормозил на взлётной полосе.
О том, что рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону не вылетел из новосибирского аэропорта, в редакцию НГС сообщил читатель.
«Сегодня утром два самолета не смогли вылететь из-за одной и той же неисправности. Про "Уральские авиалинии" вы уже написали, и по такой же причине не вылетел самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", рейс А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону в 7:55 по расписанию. Самолет остановился на взлетной полосе сразу же после начала разгона, пилоты сообщили диспетчеру о вибрации в двигателе и запросили возврат на стоянку. Самолет не вылетел до сих пор», — сообщил в редакцию НГС читатель.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией, и посоветовали обратиться в авиакомпанию.
«Получилось, что утром мы должны были вылетать из Новосибирска в Ростов. Самолёт на взлётную полосу вышел, начал набирать скорость и практически посередине снизил скорость и остановился. Потом нас отбуксировали ближе к боксам. Пояснили тем, что облили не той жидкостью от обледенения. С утра до 16:00 никто не предоставил информацию официальную. В данный момент я нахожусь в автобусе перед посадкой в самолёт», — рассказал пассажир рейса Алексей.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Азимут» с просьбой предоставить информацию о причине задержки самолёта и количестве пассажиров на этом рейсе. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
После публикации в пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что задержка рейса случилась по техническим причинам.
«Причины уточняйте в авиакомпании», — сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.
Ранее стало известно, что из-за вибрации в двигателе на взлётной полосе резко затормозил авиалайнер «Уральских авиалиний».
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова