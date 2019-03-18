Срочно латать: дорожников попросили поторопиться с ямочным ремонтом

Губернатор попросил не затягивать с началом ямочного ремонта, несмотря на минусовые температуры





Губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур.







«Я считаю, что недостаточно серьезное внимание [уделено] проведению ямочного ремонта в межсезонье, — заявил сегодня Травников во время совещания в правительстве. — В том числе на прошедшей неделе даже в средствах массовой информации увидел мнение одного из дорожников, что мы приступим к ямочному ремонту, когда установятся положительные температуры и будет возможность применять горячий асфальт. Современные технологии позволяют проводить ямочный ремонт и в текущих климатических условиях».







Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что подрядные организации, которые занимаются содержанием дорог, уже приступили к ямочному ремонту — к сегодняшнему дню отремонтировали 500 кв. м дорог.







В этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске отремонтируют городские магистрали на общую сумму 1 миллиард 15 миллионов рублей — НГС опубликовал подробную карту улиц, где скоро начнётся ремонт.