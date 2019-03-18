Чиновники отказались от идеи встроить детский сад в новый дом у Оби
Отдельное здание детского сада пообещали построить через 2 года
В мэрии Новосибирска пересмотрели проект планировки микрорайона «Европейский Берег» — встроенно-пристроенный вариант детского сада вместо отдельно стоящего здания больше не рассматривается.
Письмо из мэрии за подписью главы департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева инициативная группа жителей получила вечером 15 марта (копия имеется в распоряжении НГС).
«Вариант строительства жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом не рассматривается. Размещение дополнительных жилых домов с использованием территории, планируемой для размещения детского сада, также не планируется», — сообщили жителям.
Сейчас в мэрии готовят документы для строительства на спорном участке типового детского сада на 220 мест, который появится ориентировочно в 2020–2021 году. Тем не менее, предложение ещё будет вынесено на публичные слушания в конце марта.
О намерении изменить назначение участка, зарезервированного для детского сада на 320 мест, жители «Европейского Берега» узнали в начале марта. На нём планировали построить жилой дом для обманутых дольщиков ЖСК «Зыряновский», в который должен был быть встроен детский сад на 100 мест. Недовольство жителей микрорайона поддержал департамент образования мэрии Новосибирска.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова