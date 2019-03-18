Чиновники отказались от идеи встроить детский сад в новый дом у Оби

Вместо детского сада на 320 мест микрорайон получит на 100 мест меньше — это объяснили новыми нормативами





В мэрии Новосибирска пересмотрели проект планировки микрорайона «Европейский Берег» — встроенно-пристроенный вариант детского сада вместо отдельно стоящего здания больше не рассматривается.







Письмо из мэрии за подписью главы департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева инициативная группа жителей получила вечером 15 марта (копия имеется в распоряжении НГС).







«Вариант строительства жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом не рассматривается. Размещение дополнительных жилых домов с использованием территории, планируемой для размещения детского сада, также не планируется», — сообщили жителям.







Сейчас в мэрии готовят документы для строительства на спорном участке типового детского сада на 220 мест, который появится ориентировочно в 2020–2021 году. Тем не менее, предложение ещё будет вынесено на публичные слушания в конце марта.







О намерении изменить назначение участка, зарезервированного для детского сада на 320 мест, жители «Европейского Берега» узнали в начале марта. На нём планировали построить жилой дом для обманутых дольщиков ЖСК «Зыряновский», в который должен был быть встроен детский сад на 100 мест. Недовольство жителей микрорайона поддержал департамент образования мэрии Новосибирска.

