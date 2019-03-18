Новосибирский микрорайон собрался отпраздновать 300-летие

При этом самому Новосибирску будет только 126 лет

По словам местных жителей, упоминание Нижней Ельцовки обнаружилось в документах ещё в 1721 году





Новосибирский микрорайон «Нижняя Ельцовка» в Советском районе города собрался отметить своё 300-летие — по словам местных жителей, упоминание Нижней Ельцовки обнаружилось в документах ещё в 1721 году.





Мероприятие по празднованию 300-летия микрорайона планируют провести в 2021 году, но подготовку территориальное общественное самоуправление «Нижняя Ельцовка» начало уже сейчас. Об этом корреспонденту НГС рассказал председатель ТОСа Павел Матвейчук.





«Мы хотим [сделать] металлические щиты со слоганом 300-летия, историю готовим: 1717 год по 1917 год — это первый период, и с 1917-го по настоящее время. Книгу издадим.





<...> Надо обозначить, чтобы дети знали и прослеживали себя к предкам своим. Подняли историков, направили письма в Томск, в Москву, церковь подняли, собираем документы», — уточнил Матвейчук.





По его словам, до первого упоминания в 1721 году Нижней Ельцовки в исторических документах на территории поселения находились порты, откуда отправляли зерно, а также казачье поселение.





По словам председателя ТОСа, первое упоминание Нижней Ельцовки в исторических документах появилось в 1721 году





«Здесь и грабили татары, башкиры. <...> В 1721-м есть исторические документы, в которых указывается, что государство назначило [это место] поселением Нижняя Ельцовка.





И мы все работаем для молодёжи, чтобы молодёжь гордилась, что она живёт не в каком-то безымянном месте, а в Нижней Ельцовке»,





— объяснил Павел Матвейчук.





При этом сам Новосибирск, по официально принятой версии, основан в 1893 году и в прошлом году отметил своё 125-летие. Для сравнения: практически ровесником Нижней Ельцовки можно считать Санкт-Петербург, основанный в 1703 году.





Однако краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев считает, что своё 300-летие микрорайон уже пропустил.





Константин Голодяев уверен, что своё 300-летие микрорайон уже пропустил





«Доктор исторических наук Нина Миненко утверждает, что деревня Ельцовка образовалась до 1717 года. Она упоминается ещё как Чёрное село или Полянка <...>.





В первой ревизии 1721 года деревня с названием Нижняя Ельцовка есть во всей красе. Но точной даты образования, как и по многим деревням Сибири, нет.





Я думаю, что микрорайону не помешает собственный поселковый праздник, но вопрос о 300-летии совершенно неуместен. Оно уже прошло», — заметил Константин Голодяев.





Вместо празднования круглой даты краевед посоветовал обозначить «день посёлка». «А вот выбор над днём его празднования можно обсудить. Скорее всего, это ранняя весна, когда лёд на реке для перевоза ещё крепок и время для обустройства есть», — предложил Голодяев.





В июне 2018 года Новосибирск отметил 125 лет со дня своего основания. Городские власти приготовили масштабную программу праздника — мероприятия прошли по всему городу, а закончились поздно вечером фестивалем фейерверков.

