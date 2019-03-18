Сибирячка выставила на продажу президентские шахматы из фарфора и золота за 350 тысяч

Шахматы делали на заказ в Минске — такие же есть у Лукашенко и в белорусском музее

Шахматы представляют собой фигуры солдат и правителей XIX века





Жительница Новосибирска Наталья Булыгина выставила на продажу шахматы от белорусского мастера Григория Пашкова. Коллекция посвящена Отечественной войне 1812 года, все фигуры выполнены из фарфора и покрыты сусальным золотом.





По словам Булыгиной, эта коллекция достаточно редкая, её сделали на заказ в качестве подарка её мужу Виктору Булыгину.





«Новосибирский олимпийский чемпион Сергей Булыгин, который живёт в Белоруссии с 85-го года, работает в окружении Лукашенко. Когда у родного брата Сергея, шахматиста Виктора Булыгина, было 50-летие, он заказал через президента эти шахматы от белорусского мастера в подарок», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Булыгина.





По словам Натальи Булыгиной, белорусский мастер делал шахматы для Владимира Путина и Александра Лукашенко, а один из шахматных наборов, посвящённый войне 1812 года, представлен в музее в Минске.





Цена шахматного набора — 350 тысяч рублей





«Выставить дома на видное место шахматы нет никакой возможности, они фарфоровые и очень хрупкие, они должны стоять, действительно, под стеклом в музее.





Сейчас они у нас просто лежат в шкафу в коробке уже 9 лет. Мне жалко, что такая красота пропадает. Иногда я открою их, поглажу и назад положу. Обидно их выставлять, чтобы кто-то рукой махнул и сломал их.





Люди уже звонят по объявлению, очень много обращаются из шахматных клубов, но я всё понимаю, что цена дорогая. Но сами шахматы того стоят, я знаю, что этот мастер продаёт шахматы по 7 тысяч евро», — пояснила Булыгина.





За последнее время в Новосибирске всё чаще стали появляться объявления о продаже дорогих необычных вещей. В начале марта в Сети появилась информация о продаже раритетного автомобиля ЗИЛ-41047 1988 года выпуска, его начальная цена составила почти 16 миллионов рублей.