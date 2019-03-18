Видимость — 500 метров: в Новосибирске задержится туманная погода с морозами по ночам

В городе потеплеет только во второй половине недели

Туманы в Новосибирск пришли из-за высокого давления





Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в городе задержатся туманы.





«В выходные прошёл холодный атмосферный фронт, произошло вторжение области высокого давления с антициклоном из районов Среднего и Северного Урала в тыл холодным фронтом. И температура в ночные часы у нас понизилась до –11…–18 , а местами до –21 градуса мороза. Усть-Тарка дала –21 градус сегодня утром», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.







В связи с вторжением холодного давления, высокой влажностью и ослаблением ветра, местами до штиля, у земли образовались туманы с видимостью от 500 метров и менее, отметил Ягудин.







«Такая ситуация с высоким давлением, мы предполагаем, будет удерживаться ближайшие два-три дня. Этот антициклон будет отходить на восток, юго-восток, и постепенно мы будем попадать в более тёплые части этого антициклона. Поэтому мы ждём погоду преимущественно без осадков, за исключением отдельных северо-восточных, восточных районов ближайшие двое суток», — передал пресс-секретарь.





Температурный фон в Новосибирской области будет колебаться в ночные часы от –9 до –14 и местами до –21 градуса. Дневные температуры составят от 0 до –5 градусов завтра.







Но уже в четверг, 21 марта, ожидается потепление на 2–3 градуса. Днём в этот день будет от +3 до –2 градусов.







Туман новосибирцы могли наблюдать уже сегодня утром — фотографии этого природного явления в редакцию НГС также присылали читатели.