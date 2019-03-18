Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма

НГС в режиме онлайн следит за праздником





Сегодня, 18 марта, новосибирцы пришли к оперному театру на праздник «Крымская весна», чтобы отметить пятилетие присоединения Крыма к России.





НГС следит за происходящим в режиме онлайн.





13:03

Концерт начался песней «Я люблю тебя жизнь».





13:03









13:05

На площади пара сотен человек. Много кадетов в форме с флагами и студентов в стройотрядовских куртках. Им, похоже, холодно, сообщает с праздника корреспондент НГС.







13:05

Сегодня новосибирцы отмечают присоединение Крыма уже четвёртый день подряд. Программа празднования началась 15 марта концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова.





13:07

Предлагаем нашим читателям посмотреть видеотрансляцию с места событий.









13:09

Присоединение Крыма к России произошло в 2014 году — 18 марта Россия подписала договор, по которому в составе Российской Федерации появились субъекты Республика Крым и город федерального значения Севастополь.







13:12

Сейчас со сцены звучит кавер песни «Всё будет хорошо» Мити Фомина.









13:15

На площади раздают георгиевские ленточки.









13:15

В выходные «Крымская весна» проходила в Центральном парке. На праздник приходил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





13:16

Сегодня в программе на площади Ленина обещаны видеообращения о Крыме деятелей искусства и культуры, также «мероприятия для молодежи». Корреспондент НГС передаёт с места события.







13:17

А пока идёт эстрадный концерт. Поют в основном о любви. Исполняются каверы популярных песен, сообщает корреспондент НГС.





13:17

Участники праздника принесли с собой флаги России.

















13:18









13:22

Некоторые участники подготовились к празднику и выглядят нестандартно.









13:23

Гости праздника уже украсили себя георгиевскими лентами.









13:23

На площади перед оперным разместили немного неподходящую по погоде фотозону.









13:25

Еще одно включение от нашего корреспондента с площади.









13:26

На видео можно послушать выступление актера «Кривого зеркала» Александра Морозова — он читает стихи, посвящённые Крыму.





13:27

Кто-то решил использовать праздник для выражения своих мыслей по поводу новых законопроектов.











13:28

А сейчас на сцене танцевальный номер — гости тоже танцуют.





13:29





13:30

Зрителей от сцены огораживает металлический забор.









13:30

На празднике много российской символики.









13:31









13:32

Сейчас на сцене играет рок-н-ролл — можно послушать в нашей трансляции ниже.





13:38

Люди постепенно расходятся, сообщает с места корреспондент. Сейчас уже почти половина присутствующих — это дети и подростки.







13:41

Наш фотограф сделал снимок праздника с высоты.









13:43

















13:46

На площади продолжают веселиться.













13:50









13:54









14:15

Новосибирцы начали выкладывать фотографии с праздника в соцсети.





При этом они отмечают, что погода не похожа на весеннюю.













14:23









15:14

Концерт на площади ещё продолжается.









15:19

На сцене выступил Игорь Хаджиев.









15:21

Со сцены прозвучали видеопоздравления — актриса Ирина Муравьёва прочитала стихи про Феодосию.









15:23

Концерт подходит к концу, сообщает корреспондент НГС.





15:59





16:00

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами.







