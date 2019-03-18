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Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма

НГС в режиме онлайн следит за праздником

Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Сегодня, 18 марта, новосибирцы пришли к оперному театру на праздник «Крымская весна», чтобы отметить пятилетие присоединения Крыма к России.


НГС следит за происходящим в режиме онлайн.


Концерт начался песней «Я люблю тебя жизнь».



Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


На площади пара сотен человек. Много кадетов в форме с флагами и студентов в стройотрядовских куртках. Им, похоже, холодно, сообщает с праздника корреспондент НГС.


Сегодня новосибирцы отмечают присоединение Крыма уже четвёртый день подряд. Программа празднования началась 15 марта концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова.


Предлагаем нашим читателям посмотреть видеотрансляцию с места событий.



Присоединение Крыма к России произошло в 2014 году — 18 марта Россия подписала договор, по которому в составе Российской Федерации появились субъекты Республика Крым и город федерального значения Севастополь.


Сейчас со сцены звучит кавер песни «Всё будет хорошо» Мити Фомина.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


На площади раздают георгиевские ленточки.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


В выходные «Крымская весна» проходила в Центральном парке. На праздник приходил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Сегодня в программе на площади Ленина обещаны видеообращения о Крыме деятелей искусства и культуры, также «мероприятия для молодежи». Корреспондент НГС передаёт с места события.


А пока идёт эстрадный концерт. Поют в основном о любви. Исполняются каверы популярных песен, сообщает корреспондент НГС.


Участники праздника принесли с собой флаги России.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)



Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Некоторые участники подготовились к празднику и выглядят нестандартно.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Гости праздника уже украсили себя георгиевскими лентами.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


На площади перед оперным разместили немного неподходящую по погоде фотозону.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Еще одно включение от нашего корреспондента с площади.



На видео можно послушать выступление актера «Кривого зеркала» Александра Морозова — он читает стихи, посвящённые Крыму.


Кто-то решил использовать праздник для выражения своих мыслей по поводу новых законопроектов.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


А сейчас на сцене танцевальный номер — гости тоже танцуют.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Зрителей от сцены огораживает металлический забор.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


На празднике много российской символики.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)



Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Сейчас на сцене играет рок-н-ролл — можно послушать в нашей трансляции ниже.


Люди постепенно расходятся, сообщает с места корреспондент. Сейчас уже почти половина присутствующих — это дети и подростки.


Наш фотограф сделал снимок праздника с высоты.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)



Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)



На площади продолжают веселиться.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)




Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Новосибирцы начали выкладывать фотографии с праздника в соцсети.


При этом они отмечают, что погода не похожа на весеннюю.






Концерт на площади ещё  продолжается.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


На сцене выступил Игорь Хаджиев.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Со сцены прозвучали видеопоздравления — актриса Ирина Муравьёва прочитала стихи про Феодосию.


Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма (онлайн-репортаж)


Концерт подходит к концу, сообщает корреспондент НГС.


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17 марта студенты-активисты #ргсс (@studsovet_rostov) приняли участие в фестивале "Крымская весна", посвящённому 5-летию воссоединения Крыма с Россией. Студенты ростовских университетов и колледжей пришли на мероприятие, чтобы ощутить единство и силу российского народа. Для зрителей фестиваля был проведен памятный флешмоб, заключавшийся в построении в форме римской цифры 5 и запуске воздушных шариков в воздух. На сцене выступили Государственные ансамбли Ростовской области, муниципальные коллективы города Ростова-на-Дону, Ансамбль песни и пляски Южного округа войск национальной гвардии России, творческие коллективы Южного военного округа. . . #ргсс #городскойстудсовет #крымскаявесна #донмолодой

Публикация от Городской Студенческий совет (@studsovet_rostov)


На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами.



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