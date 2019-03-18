Митинг крымской пятилетки: новосибирцы пришли к оперному отмечать юбилей присоединения Крыма
НГС в режиме онлайн следит за праздником
Сегодня, 18 марта, новосибирцы пришли к оперному театру на праздник «Крымская весна», чтобы отметить пятилетие присоединения Крыма к России.
НГС следит за происходящим в режиме онлайн.
Концерт начался песней «Я люблю тебя жизнь».
На площади пара сотен человек. Много кадетов в форме с флагами и студентов в стройотрядовских куртках. Им, похоже, холодно, сообщает с праздника корреспондент НГС.
Сегодня новосибирцы отмечают присоединение Крыма уже четвёртый день подряд. Программа празднования началась 15 марта концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова.
Предлагаем нашим читателям посмотреть видеотрансляцию с места событий.
Присоединение Крыма к России произошло в 2014 году — 18 марта Россия подписала договор, по которому в составе Российской Федерации появились субъекты Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Сейчас со сцены звучит кавер песни «Всё будет хорошо» Мити Фомина.
На площади раздают георгиевские ленточки.
В выходные «Крымская весна» проходила в Центральном парке. На праздник приходил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Сегодня в программе на площади Ленина обещаны видеообращения о Крыме деятелей искусства и культуры, также «мероприятия для молодежи». Корреспондент НГС передаёт с места события.
А пока идёт эстрадный концерт. Поют в основном о любви. Исполняются каверы популярных песен, сообщает корреспондент НГС.
Участники праздника принесли с собой флаги России.
Некоторые участники подготовились к празднику и выглядят нестандартно.
Гости праздника уже украсили себя георгиевскими лентами.
На площади перед оперным разместили немного неподходящую по погоде фотозону.
Еще одно включение от нашего корреспондента с площади.
На видео можно послушать выступление актера «Кривого зеркала» Александра Морозова — он читает стихи, посвящённые Крыму.
Кто-то решил использовать праздник для выражения своих мыслей по поводу новых законопроектов.
А сейчас на сцене танцевальный номер — гости тоже танцуют.
Зрителей от сцены огораживает металлический забор.
На празднике много российской символики.
Сейчас на сцене играет рок-н-ролл — можно послушать в нашей трансляции ниже.
Люди постепенно расходятся, сообщает с места корреспондент. Сейчас уже почти половина присутствующих — это дети и подростки.
Наш фотограф сделал снимок праздника с высоты.
На площади продолжают веселиться.
Новосибирцы начали выкладывать фотографии с праздника в соцсети.
При этом они отмечают, что погода не похожа на весеннюю.
Концерт на площади ещё продолжается.
На сцене выступил Игорь Хаджиев.
Со сцены прозвучали видеопоздравления — актриса Ирина Муравьёва прочитала стихи про Феодосию.
Концерт подходит к концу, сообщает корреспондент НГС.
На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами.
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Стас Соколов , Елена Громкова
Фото Стаса Соколова, Александра Ощепкова, instagram.com