Эксперты «Яндекса» и Google расскажут о новых трендах в медиа и рекламе в режиме онлайн

Президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулёв (справа) и главный редактор Maxim Александр Маленков





20 марта в Москве пройдет ежегодная конференция HS Digital in trend 2019 для профессионалов в области интернет-технологий. Послушать выступления спикеров можно будет бесплатно — в онлайн-трансляции.







Обсуждать наиболее востребованные направления и тренды в сфере digital будут авторитетные спикеры из российских и зарубежных компаний: первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев, руководитель департамента новых продуктов «Яндекса» Дмитрий Степанов, директор по стратегическому развитию коммерческого департамента «Яндекса» Евгений Ломизе, руководитель платформ медиазакупок Google Россия Алексей Аршинов, руководитель отдела развития мобильных приложений «Тинькофф банка» Анна Михина и другие.







Экспертами со стороны организаторов выступят Виктор Шкулёв, президент Hearst Shkulev Publishing, и Сергей Астапенко, директор Hearst Shkulev Digital. Ведущим конференции станет главный редактор Maxim Александр Маленков.







Среди главных тем:







глобальные тренды глазами Mail.ru;

вектор развития и драйверы роста от «Яндекса»;

трансформация в медиа: что происходит сейчас и что будет завтра;

новые возможности видеорекламы;

искусственный интеллект, удачные и неудачные кейсы внедрения;

тренды рынка развлечений и их значение для медиа;

использование данных в интернет-маркетинге;

как делать нативную рекламу, которая по-настоящему работает;

применение инновационных технологий в ритейле: опыт Wildberries;

юмор в блогинге: как и о чем шутить, чтобы было смешно.

Подробную программу с таймингом можно посмотреть на сайте конференции.

