Гимнасты из Новосибирска стали чемпионами Кубка Германии

Российские гимнасты одержали победу в командных соревнованиях с большим отрывом по баллам

Сборная России стала триумфатором этапа Кубка мира в Германии





Сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командных соревнованиях EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019 в немецком Штутгарте. Россию на турнире представляли сразу два новосибирца — Иван Стретович и Никита Игнатьев.





«В составе чемпионской команды: Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Никита Игнатьев, Илья Кибартас и Александр Чичеров. Ребята, вы огромные молодцы, спасибо вам за удовольствие наслаждаться такой классной, красивой и эффектной гимнастикой воскресным вечером», — поздравили атлетов с победой в Федерации спортивной гимнастики России.







В сумме россияне набрали 170,995 балла. Хозяева соревнований стали вторыми: немецкая сборная отстала от России больше чем на 2 балла — они набрали 168,162 балла. Бронзовыми призёрами стала команда из Японии, их результат — 168,065 балла.





Соревнования в Штутгарте прошли с 16 по 17 марта и были одним из этапов Кубка мира.





Новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев регулярно показывают высокие результаты на различных соревнованиях — на прошлой неделе сибиряки завоевали 5 медалей на чемпионате России в Пензе.

