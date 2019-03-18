Гимнасты из Новосибирска стали чемпионами Кубка Германии
Российские гимнасты одержали победу в командных соревнованиях с большим отрывом по баллам
Сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командных соревнованиях EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019 в немецком Штутгарте. Россию на турнире представляли сразу два новосибирца — Иван Стретович и Никита Игнатьев.
«В составе чемпионской команды: Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Никита Игнатьев, Илья Кибартас и Александр Чичеров. Ребята, вы огромные молодцы, спасибо вам за удовольствие наслаждаться такой классной, красивой и эффектной гимнастикой воскресным вечером», — поздравили атлетов с победой в Федерации спортивной гимнастики России.
В сумме россияне набрали 170,995 балла. Хозяева соревнований стали вторыми: немецкая сборная отстала от России больше чем на 2 балла — они набрали 168,162 балла. Бронзовыми призёрами стала команда из Японии, их результат — 168,065 балла.
Соревнования в Штутгарте прошли с 16 по 17 марта и были одним из этапов Кубка мира.
Новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев регулярно показывают высокие результаты на различных соревнованиях — на прошлой неделе сибиряки завоевали 5 медалей на чемпионате России в Пензе.
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Дарья Януш
Фото sportgymrus.ru