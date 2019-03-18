Виновен и свободен: бывшего проректора заставили заплатить НГУ 20 миллионов за ремонт общежития

Исправительных работ Андрею Осипову удалось избежать

Андрей Осипов работал в НГУ проректором по материально-техническому развитию
Андрей Осипов работал в НГУ проректором по материально-техническому развитию


В Новосибирске завершился суд над бывшим проректором НГУ Андреем Осиповым, которого обвиняли в халатности с ущербом более чем на 20 миллионов рублей.


Суд признал экс-проректора виновным, но освободил от уголовного наказания в связи с истечением срока давности, сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Советского района Мария Шеин.


Как следует из материалов уголовного дела, преступление, в котором обвиняли Андрея Осипова, было связано с ремонтом одного из общежитий Новосибирского госуниверситета на улице Пирогова.


«В конце 2015 года между НГУ и ОАО "Строительное управление № 9" был заключён контракт на ремонт общежития № 5. Полномочия, связанные с контролем за выполнением работ, согласно приказу ректора НГУ, доверенности, должностной инструкции, были возложены на Осипова. Вместе с тем Осипов, несмотря на то что в силу занимаемого положения, образования, профессиональных навыков и опыта должен был выявить [недоработки] и сообщить о недостатках в случае их наличия для восполнения их или для уменьшения цены договора, <…> не проконтролировал выполнение условий контракта, не проконтролировал эффективное использование бюджетных денежных средств. <…> На момент подписания акта выполненных работ Осипов не убедился в объёме выполненных работ и в их качестве», — описала ситуацию Мария Шеин.


Тем самым, по её данным, осуждённый нанёс НГУ ущерб больше чем на 20 миллионов рублей.


Суд признал бывшего проректора виновным в халатности (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности, пояснила Мария Шеин.


При этом, по её словам, 


осуждённый должен будет погасить ущерб перед НГУ — суд удовлетворил исковые требования университета на сумму 21,3 миллиона рублей.


Старший помощник прокурора добавила, что свою вину осуждённый не признал, но более подробно комментировать его позицию не стала в связи с тем, что приговор в законную силу ещё не вступил. 


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Новосибирского госуниверситета с просьбой уточнить, как вскрылся перерасход денег при ремонте общежития № 5 и было ли связано увольнение Андрея Осипова с должности проректора с преступлением, за которое его осудили.


По информации с сайта госзакупок, стоимость контракта по капитальному ремонту пятого общежития превышала 119 миллионов рублей. НГУ проводил закупку у единственного подрядчика. Сейчас ОАО «Строительное управление № 9», по данным системы «Контур.Фокус», находится в стадии ликвидации. Его конкурсный управляющий Анастасия Бородина сообщила корреспонденту НГС, что в реестр требований кредиторов включены в том числе и требования Новосибирского госуниверситета, но затруднилась сразу сказать, с каким именно объектом связана эта задолженность и о какой сумме точно идёт речь. 


Летом прошлого года, когда Андрея Осипова только отдали под суд, представитель «СУ-9» Елена Каллас рассказала изданию «РБК Новосибирск» о том, что никаких требований по общежитию на сумму из уголовного дела от НГУ подрядчик не получал. «НГУ счёл, что мы что-то не вовремя сдали, у нас были санкции на 400 тысяч рублей, с которыми мы согласились. Больше претензий и требований не было, все работы, в том числе и скрытые, были приняты, акты подписаны представителями НГУ», — поясняла тогда Елена Каллас.


«Строительное управление № 9» не только ремонтировало пятое общежитие НГУ, но и строило его главный корпус, а после судилось с вузом из-за недополученных денег

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