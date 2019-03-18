Виновен и свободен: бывшего проректора заставили заплатить НГУ 20 миллионов за ремонт общежития
Исправительных работ Андрею Осипову удалось избежать
В Новосибирске завершился суд над бывшим проректором НГУ Андреем Осиповым, которого обвиняли в халатности с ущербом более чем на 20 миллионов рублей.
Суд признал экс-проректора виновным, но освободил от уголовного наказания в связи с истечением срока давности, сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Советского района Мария Шеин.
Как следует из материалов уголовного дела, преступление, в котором обвиняли Андрея Осипова, было связано с ремонтом одного из общежитий Новосибирского госуниверситета на улице Пирогова.
«В конце 2015 года между НГУ и ОАО "Строительное управление
Тем самым, по её данным, осуждённый нанёс НГУ ущерб больше чем на 20 миллионов рублей.
Суд признал бывшего проректора виновным в халатности (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности, пояснила Мария Шеин.
При этом, по её словам,
осуждённый должен будет погасить ущерб перед НГУ — суд удовлетворил исковые требования университета на сумму 21,3 миллиона рублей.
Старший помощник прокурора добавила, что свою вину осуждённый не признал, но более подробно комментировать его позицию не стала в связи с тем, что приговор в законную силу ещё не вступил.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Новосибирского госуниверситета с просьбой уточнить, как вскрылся перерасход денег при ремонте общежития
По информации с сайта госзакупок, стоимость контракта по капитальному ремонту пятого общежития превышала 119 миллионов рублей. НГУ проводил закупку у единственного подрядчика. Сейчас ОАО «Строительное управление
Летом прошлого года, когда Андрея Осипова только отдали под суд, представитель «СУ-9» Елена Каллас рассказала изданию «РБК Новосибирск» о том, что никаких требований по общежитию на сумму из уголовного дела от НГУ подрядчик не получал. «НГУ счёл, что мы что-то не вовремя сдали, у нас были санкции на 400 тысяч рублей, с которыми мы согласились. Больше претензий и требований не было, все работы, в том числе и скрытые, были приняты, акты подписаны представителями НГУ», — поясняла тогда Елена Каллас.
«Строительное управление
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Ольга Хмелевская
Коллаж НГС (фото sbras.info, Юлии Шипициной)