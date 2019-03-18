Тормозят даже «Мерседесы»: на площади Энергетиков массово останавливают машины с тёмными стёклами

Автоинспекторы начали проверять тонировку на автомобилях

Акция «Тонировка» в Новосибирске будет длиться до 25 марта
Акция «Тонировка» в Новосибирске будет длиться до 25 марта


Сегодня, 18 марта, в Новосибирске автоинспекторы начали операцию «Тонировка» — они массово останавливают автомобили с затемненными стёклами.


«Только на площади Энергетиков уже составлено 12 материалов», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Автоинспекторы работают на акции по всему городу с 9:00. Операция завершится 25 марта, ГИБДД обращает внимание не только на тёмные окна, но и на грязные госномера.


Операция «Тонировка» будет длиться неделю. Среди первых остановленных машин есть даже внедорожники Mercedes 
Операция «Тонировка» будет длиться неделю. Среди первых остановленных машин есть даже внедорожники Mercedes 


Водителей заставляют снимать тёмную плёнку с окон прямо на месте 
Водителей заставляют снимать тёмную плёнку с окон прямо на месте 


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