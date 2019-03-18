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Происшествия

Снег с крыш ТЦ упал на трёх новосибирцев

Мэр Локоть считает, что владельцы зданий плохо убирают снег

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Мэрия отчиталась о полной уборке крыш от снега и сосулек, но снег продолжает падать на новосибирцев — теперь с торговых центров

Фото: Анна Золотова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался об итогах проверки случаев падения снега на горожан — выяснилось, что в трёх случаях снег упал с торговых центров. 

Об этом глава города заявил сегодня на совещании в правительстве Новосибирской области. 

По мнению мэра, случаи связаны с недоработками владельцев зданий, но не уточнил конкретных адресов. «В меньшей степени была работа с хозяйствующими субъектами», — объяснил мэр. 

Ещё один случай, когда снег упал на человека, по слова Локтя, связан с несвоевременной уборкой крыш управляющей компанией. 

В минувшую пятницу мэрия Новосибирска отчиталась о завершении уборки снега с крыш жилых домов. В тот же день недалеко от площади Калинина глыба льда сорвалась с крыши здания и рухнула на тротуар улицы Дуси Ковальчук. Во время происшествия никто не пострадал, но льдина сорвала вывеску с одного из кафе в доме на Красном проспекте, 188.

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Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

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КОММЕНТАРИИ (30)

Федюха
18 март 2019 в 11:11

Очередное списание своих обязанностей по контролю на всех вокруг.

АнАн
18 март 2019 в 11:19

Мэр локоть обнаружил полную импотенцию и идиотию в вопросах управления городом. Десятой части его "достижений" хватило бы порядочному человеку для заявления об увольнении. Но не таков мэр "коммунист" локоть! Присосался к кормушке так, что и вдесятером не оторвешь. Иначе как позорищем всё это и назвать нельзя. Позор и такому мэру и такому населению.

Любитель шаурмы
18 март 2019 в 11:13

А жители города считают, что мэр плохо управляет городом.