Снег с крыш ТЦ упал на трёх новосибирцев

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Мэрия отчиталась о полной уборке крыш от снега и сосулек, но снег продолжает падать на новосибирцев — теперь с торговых центров
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался об итогах проверки случаев падения снега на горожан — выяснилось, что в трёх случаях снег упал с торговых центров.
Об этом глава города заявил сегодня на совещании в правительстве Новосибирской области.
По мнению мэра, случаи связаны с недоработками владельцев зданий, но не уточнил конкретных адресов. «В меньшей степени была работа с хозяйствующими субъектами», — объяснил мэр.
Ещё один случай, когда снег упал на человека, по слова Локтя, связан с несвоевременной уборкой крыш управляющей компанией.
В минувшую пятницу мэрия Новосибирска отчиталась о завершении уборки снега с крыш жилых домов. В тот же день недалеко от площади Калинина глыба льда сорвалась с крыши здания и рухнула на тротуар улицы Дуси Ковальчук. Во время происшествия никто не пострадал, но льдина сорвала вывеску с одного из кафе в доме на Красном проспекте, 188.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Анна Богданова
Фото Анны Золотовой
Мэр локоть обнаружил полную импотенцию и идиотию в вопросах управления городом. Десятой части его "достижений" хватило бы порядочному человеку для заявления об увольнении. Но не таков мэр "коммунист" локоть! Присосался к кормушке так, что и вдесятером не оторвешь. Иначе как позорищем всё это и назвать нельзя. Позор и такому мэру и такому населению.