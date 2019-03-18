Снег с крыш ТЦ упал на трёх новосибирцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался об итогах проверки случаев падения снега на горожан — выяснилось, что в трёх случаях снег упал с торговых центров.

Об этом глава города заявил сегодня на совещании в правительстве Новосибирской области.

По мнению мэра, случаи связаны с недоработками владельцев зданий, но не уточнил конкретных адресов. «В меньшей степени была работа с хозяйствующими субъектами», — объяснил мэр.

Ещё один случай, когда снег упал на человека, по слова Локтя, связан с несвоевременной уборкой крыш управляющей компанией.