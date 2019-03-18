Теперь точно весна: в Новосибирск прилетели первые грачи
Птиц привлекают свалки — грачей заметили в Новосибирске и пригородах
В Новосибирске и окрестностях появились первые грачи — птицы вернулись с зимовки.
По словам бёрдвотчера Константина Романова, сейчас грачей можно заметить в районе станции Чик, в Ордынском и Искитимском районах области, а также в самом Новосибирске.
Как ранее рассказывал НГС орнитолог Алексей Яновский, ареал обитания грачей велик, но самые массовые поселения находятся в Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае.
«В первые недели они изредка посещают свои многолетние гнёзда, грачовники. В основном кормятся на больших свалках Хилокской и Гусинобродской. В Новосибирске у них не так много грачовников, ближайший в посёлке Верх-Тула. <…> Внедриться в черту города у них не получается, грачи встречают недопонимание от людей, которые сносят деревья, где располагаются гнёзда. Это связано с тем, что грачей путают с воронами», — рассказывал ранее Алексей Яновский.
В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.
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Александр Сильченко
Фото Константина Романова