Теперь точно весна: в Новосибирск прилетели первые грачи

Первых грачей бёрдвотчеры заметили в окрестностях города в минувшие выходные





В Новосибирске и окрестностях появились первые грачи — птицы вернулись с зимовки.





По словам бёрдвотчера Константина Романова, сейчас грачей можно заметить в районе станции Чик, в Ордынском и Искитимском районах области, а также в самом Новосибирске.





Как ранее рассказывал НГС орнитолог Алексей Яновский, ареал обитания грачей велик, но самые массовые поселения находятся в Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае.





«В первые недели они изредка посещают свои многолетние гнёзда, грачовники. В основном кормятся на больших свалках Хилокской и Гусинобродской. В Новосибирске у них не так много грачовников, ближайший в посёлке Верх-Тула. <…> Внедриться в черту города у них не получается, грачи встречают недопонимание от людей, которые сносят деревья, где располагаются гнёзда. Это связано с тем, что грачей путают с воронами», — рассказывал ранее Алексей Яновский.





Грачей часто путают с воронами





В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

