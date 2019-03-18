В авиакомпании назвали причину резкого торможения самолёта на взлётной полосе

Экипаж самолёта во время разгона заметил неисправность в двигателе

Пассажиров рейса обещают отправить в Москву в 10:30
Пассажиров рейса обещают отправить в Москву в 10:30


В пресс-службе авиакомпании Ural Airlines, почему самолёт Airbus A-321 резко затормозил на взлётной полосе новосибирского аэропорта.


Ранее стало известно, что рейс U6 99, следующий курсом из Новосибирска в Москву, резко затормозил на взлётной полосе.


«На воздушном судне, выполняющем рейс U6 99, во время разгона была выявлена вибрация одного из двигателей. 


Командиром ВС было принято решение о прерывании взлета и возвращении на место стоянки для диагностики и устранения причины неисправности», — сообщили в пресс-службе авиакомпании Ural Airlines.


В авиакомпании добавили, что для пассажиров рейса будут созданы все необходимые условия, а вылет рейса назначен на 10:30 по новосибирскому времени.


«Авиакомпания "Уральские авиалинии" приносит извинения пассажирам рейса за временные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов», — добавили в Ural Airlines. 


В начале месяца самолёт авиакомпании IFLY, следующий из китайского города Санья в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался больше чем на девять часов. Причиной задержки тогда назвали внеплановый техосмотр авиалайнера.

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