Авиалайнер резко затормозил на взлётной полосе Толмачёво
Об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель
Утром 18 марта самолёт авиакомпании Ural Airlines, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, экстренно затормозил во время разгона на взлётной полосе.
Информацию об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель в 8:59.
«В аэропорту вылет на Москву номер рейса 99 "Уральские авиалинии" при взлёте самолета резко было торможение и нас вернули в аэропорт на неопределенное время, как сообщил командир», — сообщил читатель в редакцию НГС.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво информацию об инциденте подтвердили.
«Решение принято экипажем. Более подробную информацию можно узнать в пресс-службе авиакомпании», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре новосибирского аэропорта.
Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс У6 99 должен был вылететь из Новосибирска в 8:00. Полёт должен был выполняться на самолёте Airbus A-321.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании Ural Airlines с просьбой сообщить, по какой причине экипаж отказался от взлёта и сколько пассажиров было зарегистрировано на рейс. На момент публикации ответ на запрос в редакцию НГС не поступил.
В начале месяца самолёт авиакомпании IFLY, следующий из китайского города Санья в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался больше чем на девять часов. Причиной задержки тогда назвали внеплановый техосмотр авиалайнера.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова