Аналитики: новосибирец тратит на поиск новой работы в среднем полгода

Число безработных превышает число вакансий в три раза

Уровень безработицы в Новосибирске снизился
Уровень безработицы в Новосибирске снизился


Аналитики РИА Рейтинг подсчитали уровень безработицы — Новосибирская область заняла 57-е место из 84.


Специалисты подсчитали не только уровень безработицы в ноябре 2018 — январе 2019 годов, но и изменения этого уровня к аналогичному периоду прошлых годов. Также они учли число безработных на 100 вакансий и среднее время поиска, которое житель того или иного региона тратил на поиск работы. В своих подсчётах аналитики ориентировались на данные Росстата.


Оказалось, что в Новосибирской области уровень безработицы составил 6%, он уменьшился на 0,6% по сравнению с данными ноября 2017 — января 2018 годов.


В Новосибирской области на 100 открытых вакансий приходит 291 безработый, а в среднем на поиск нового места работы новосибирец тратит 5,8 месяца.


«Чукотский АО не включён в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим числом безработных на 100 открытых вакансий», — отмечается в исследовании.


Самый низкий уровень безработицы в Москве — 1,2%, здесь на 100 вакансий приходится 59 безработных. А самый высокий в Республике Ингушетия — 26,3%, на 100 вакансий здесь 14 тысяч 887 безработных.


На прошлой неделе аналитики РИА Рейтинг сравнили уровень зарплат в сфере образования в регионах России — Новосибирская область попала на 26-е место из 85.

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