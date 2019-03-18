Аналитики: новосибирец тратит на поиск новой работы в среднем полгода
Число безработных превышает число вакансий в три раза
Аналитики РИА Рейтинг подсчитали уровень безработицы — Новосибирская область заняла 57-е место из 84.
Специалисты подсчитали не только уровень безработицы в ноябре 2018 — январе 2019 годов, но и изменения этого уровня к аналогичному периоду прошлых годов. Также они учли число безработных на 100 вакансий и среднее время поиска, которое житель того или иного региона тратил на поиск работы. В своих подсчётах аналитики ориентировались на данные Росстата.
Оказалось, что в Новосибирской области уровень безработицы составил 6%, он уменьшился на 0,6% по сравнению с данными ноября 2017 — января 2018 годов.
В Новосибирской области на 100 открытых вакансий приходит 291 безработый, а в среднем на поиск нового места работы новосибирец тратит 5,8 месяца.
«Чукотский АО не включён в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим числом безработных на 100 открытых вакансий», — отмечается в исследовании.
Самый низкий уровень безработицы в Москве — 1,2%, здесь на 100 вакансий приходится 59 безработных. А самый высокий в Республике Ингушетия — 26,3%, на 100 вакансий здесь 14 тысяч 887 безработных.
На прошлой неделе аналитики РИА Рейтинг сравнили уровень зарплат в сфере образования в регионах России — Новосибирская область попала на 26-е место из 85.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова