Фото: Новосибирск спрятался за мартовским туманом

Некоторые здания на улицах города едва различимы

Гостиница на железнодорожном вокзале едва заметна из-за тумана
Гостиница на железнодорожном вокзале едва заметна из-за тумана


Сегодня утром, 18 марта, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.


«Сайлент-Сибирск. Или мартовские туманы подвезли», — написал нам один из наших читателей.


Троллейный жилмассив в 7 утра
Троллейный жилмассив в 7 утра


Привокзальная площадь
Привокзальная площадь





На начало недели новосибирские синоптики обещали похолодание.

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