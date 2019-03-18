Фото: Новосибирск спрятался за мартовским туманом
Некоторые здания на улицах города едва различимы
Сегодня утром, 18 марта, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.
«Сайлент-Сибирск. Или мартовские туманы подвезли», — написал нам один из наших читателей.
На начало недели новосибирские синоптики обещали похолодание.
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Елена Громкова
Фото читателя, Александра Сильченко (2),
Видео instagram.com