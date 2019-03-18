Фото: Новосибирск спрятался за мартовским туманом

Гостиница на железнодорожном вокзале едва заметна из-за тумана





Сегодня утром, 18 марта, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.





«Сайлент-Сибирск. Или мартовские туманы подвезли», — написал нам один из наших читателей.





Троллейный жилмассив в 7 утра





Привокзальная площадь

















На начало недели новосибирские синоптики обещали похолодание.