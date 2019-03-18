Владимир Тарасенко станет отцом во второй раз
Об этом его жена сообщила в своём инстаграме
Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 27-летний Владимир Тарасенко готовится стать отцом во второй раз.
О новой беременности рассказала жена хоккеиста Яна в своём аккаунте в «Инстаграме».
«Уже бессмысленно скрывать и не договаривать. Все, кто так и знал, — вы были правы — мы действительно сейчас находимся в приятном ожидании. И уже готовы принимать поздравления.
Есть у меня в подписчиках девушки в таком же положении? Или те, кто активно планирует? Я подумываю посвятить несколько постов тому, как изменился мой образ жизни во время беременности, но не знаю, что именно вам интересно. Хотите узнать про уход, про режим тренировок, про стиль и подбор одежды? Или что-то еще? Жду ваших вопросов. Не обещаю стабильные посты. У меня с этим и раньше не складывалось, а беременность вообще процесс волнительный и слабо предсказуемый. Но могу сказать, что очень постараюсь осветить все, что вас интересует (как обычно, за исключением очень личных вопросов)», — написала Яна.
Также она опубликовала фото, на котором заметно её положение.
Сейчас в семье Владимир и Яны есть общий сын, который родился в 2016 году. Кроме того, пара воспитывает первого сына Яны от предыдущего брака.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото nhl.com (1), instagram.com/tarasenko.yana (2)