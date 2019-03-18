Владимир Тарасенко станет отцом во второй раз

Первый ребёнок Владимира Тарасенко родился в 2016 году





Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 27-летний Владимир Тарасенко готовится стать отцом во второй раз.





О новой беременности рассказала жена хоккеиста Яна в своём аккаунте в «Инстаграме».





«Уже бессмысленно скрывать и не договаривать. Все, кто так и знал, — вы были правы — мы действительно сейчас находимся в приятном ожидании. И уже готовы принимать поздравления.





Есть у меня в подписчиках девушки в таком же положении? Или те, кто активно планирует? Я подумываю посвятить несколько постов тому, как изменился мой образ жизни во время беременности, но не знаю, что именно вам интересно. Хотите узнать про уход, про режим тренировок, про стиль и подбор одежды? Или что-то еще? Жду ваших вопросов. Не обещаю стабильные посты. У меня с этим и раньше не складывалось, а беременность вообще процесс волнительный и слабо предсказуемый. Но могу сказать, что очень постараюсь осветить все, что вас интересует (как обычно, за исключением очень личных вопросов)», — написала Яна.





Также она опубликовала фото, на котором заметно её положение.









Сейчас в семье Владимир и Яны есть общий сын, который родился в 2016 году. Кроме того, пара воспитывает первого сына Яны от предыдущего брака.