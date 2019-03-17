Основатель компании «#Расцветай» Алексей Корнаков выпал из окна многоэтажки на Коммунистической

Бизнесмену было 46 лет

Инцидент случился на улице Коммунистической 
Инцидент случился на улице Коммунистической 


Сегодня утром из окна девятиэтажного дома на улице Коммунистической Центрального района Новосибирска выпал мужчина 1972 года рождения. Два независимых друг от друга источника в самой компании и в силовых структурах подтвердили НГС, что погиб основатель компании «#Расцветай» Алексей Корнаков. 


«Выпал мужчина с девятого этажа, на место происшествия выехали следователи Железнодорожного межрайонного отдела, сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. 


Справка: Алексей Корнаков в 2001 году создал агрокомплекс «Емельяновский», в 2004–2006 годах был заместителем вице-губернатора Новосибирской области и курировал сельское хозяйство. Проект «#Расцветай» он основал в 2015 году, в 2018 году компания «#Расцветай», которая продаёт косметические средства и концентраты витаминов, доросла до холдинга. В 2003 году Алексей Корнаков построил часовню Святого Трифона в посёлке Емельяновском. 


В декабре прошлого года бизнесмен Алексей Корнаков устроил на главной сцене Оперного театра банкет в честь дня своего рождения — на празднике выступал певец Леонид Агутин

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