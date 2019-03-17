Баскетбол: «Новосибирск» проиграл заключительный матч сезона

Новосибирские баскетболисты играли с командой из Ярославля

Игра проходила в спортивном комплексе «Север»





Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл ярославскому «Буревестнику» в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги — это была заключительная игра сезона 2018–2019.





Игра проходила 17 марта на стадионе СК «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 73:80 в пользу ярославских баскетболистов. При этом все периоды, кроме первого, «Новосибирск» отставал на несколько очков (21:20, 33:42, 51:56, 73:80).





Несколько дней назад баскетбольный клуб «Новосибирск» пополнился новым игроком — им стал разыгрывающий Василий Мартынов.