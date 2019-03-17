Исчезнувшая сеть мясных павильонов вернулась в новом формате

«Братья Грилль» открыли большое кафе на Челюскинцев

«Братья Грилль» превратилось из павильона в просторное кафе
«Братья Грилль» превратилось из павильона в просторное кафе


На Челюскинцев, 9 заработало заведение «Братья Грилль». Ранее в Новосибирске существовала сеть мясных павильонов с таким названием, но все они закрылись.


«Братья Грилль» заняли пристройку к зданию со стороны улицы Салтыкова-Щедрина. В заведении порядка 50 посадочных мест. Зал отделан оцинкованным металлическим профилем, перегородки, разделяющие зал на зоны, сделаны из деревянных палет. В центре помещения размещена стойка обслуживания и гриль с вытяжкой.


Оформление зала осталось предельно демократичным 
Оформление зала осталось предельно демократичным 


Основу меню составляет мясо на гриле. Цены начинаются со 185 рублей (за курицу), люля-кебаб обойдется в 285 рублей, а самое дорогое блюдо (300-граммовый стейк рибай) стоит 855 рублей.


Сеть «Братья Грилль» была создана в Новосибирске в 2014 году сноубордистом Алексеем Соболевым с партнерами. Первоначально это были небольшие павильоны с несколькими посадочными местами, торгующие преимущественно навынос. Впоследствии бизнес был выставлен на продажу, а все павильоны постепенно закрылись. Тем не менее новые владельцы «Братьев Грилль» продолжали работать как служба доставки.


Заведение заняло пристройку со стороны ДКЖ
Заведение заняло пристройку со стороны ДКЖ


В новосибирской базе сервиса 2ГИС сейчас больше 180 заведений, которые называют себя гриль-кафе. Часть из них является обычными барами с более высокими ценами. Однако и в нише демократичных мясных заведений в Новосибирске сейчас хватает предложений. Самые известные сетевые проекты в этой нише — это BarBQ (3 точки) и «Бурлинка» (3). А самым крупным шашлычным проектом последнего времени можно считать иранское кафе BYF 119, которое заработало в конце прошлого года на Бориса Богаткова.

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