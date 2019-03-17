Умер известный режиссёр-документалист Юрий Шиллер

О времени и месте прощания с режиссером сообщат в министерстве культуры позже





Сегодня, 17 марта, скончался режиссёр-документалист Юрий Шиллер. Многие картины, ставшие классикой документального кино, Юрий Шиллер снял в 1970–1990-х годах на «Новосибирсктелефильме» и Западно-Сибирской киностудии.





«Одним словом не скажешь, человек не просто работал в Новосибирске, он — один из великих имён российского и зарубежного кино. Здесь работали великие мастера. Если называли имена, говорили: "Соломин Валерий Викторович и Юрий Шиллер". Он был заметен ещё с первых работ во ВГИКе. Он много снимал в Новосибирской области. Его главная лексема: "Человек — Вселенная". Никто лучше него не мог так рассказать о характере, природе человека. И дети — совершенно уникальная тема, совершенно уникальное отношение к детскому миру, особенно сельскому. Места, где он снимал в Новосибирской области, — это не были какие-нибудь журналистские рассказы, это была очень образная проникновенная передача его отношения к миру, с другой стороны он переносил их [места и героев] на экран», — подтвердила руководитель новосибирского музея документального кино Элла Давлетшина.





Юрий Шиллер родился 13 августа 1942 года в городе Оха Сахалинской области. В Новосибирск режиссёр переехал в 1976 году. На его счету более 60 документальных и игровых фильмов.





В минувшую пятницу в Новосибирске скончался известный спортивный журналист Сергей Лукинский — он умер из-за болезни сердца.