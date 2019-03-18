ПДД для бывалых: суровый закон дворов, или Как водителю обозлить соседа

Разбираемся в том, как можно и нельзя ездить у жилых домов

Один из законов дворов: не ставить машину там, где падают сосульки. В ПДД этого нет, но несогласных научит жизнь

В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем правила, которые забываются на второй день после экзамена на права. Например, правила езды по жилым зонам, нарушение которых страшно не столько штрафом, сколько праведным гневом соседей. Если уверены в себе, можете сразу переходить к тесту в конце.





Знак 5.22 «Конец жилой зоны»





Жилые зоны обозначаются знаками 5.21 и 5.22, но далеко не всегда. Поэтому правила делают хитрое исключение: законы жилых зон распространяются и на дворовые территории. А что это такое?







— В ПДД определения двора нет, но оно содержится в своде правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Двор — это территория группы жилых домов, объединенных общих пространством, — комментирует автоэксперт Юрий Панченко. — То есть жилая зона — более широкое понятие, так как включает в себя и проезды.





Пешеходы в жилых зонах имеют статус священной коровы: ходить они могут хоть по тротуарам, хоть по проезжим частям, а заодно пользуются приоритетом перед транспортными средствами. В правилах, правда, есть запрет на создание пешеходами «необоснованных помех», но формулировка слишком размыта, чтобы считать ее строгой нормой.







Скорость движения в жилых зонах и дворах ограничена 20 км/час, но иногда даже эта величина избыточна. Во дворах, где обзор закрывают запаркованные автомобили, а возникновение «невидимого» ребенка на проезжей части вероятно, нужно учитывать и пункт 10.1 ПДД — он требует выбирать скорость в том числе с учетом видимости.







Ребенок появился внезапно, но и водитель мог бы ехать скромнее.









Популярный маневр на дворовых территориях — движение задним ходом. Здесь достаточно запомнить, что уступать в этом случае нужно всем. Оправдания из серии «не заметил» работают плохо, потому что правила призывают в таких случаях прибегать к помощи других людей (или покупать машины с парктрониками).







Через дворы запрещена сквозная езда. Контролировать это правило трудно, поэтому отдельные наездники, а также маршрутчики и таксисты, используют жилые зоны для объезда пробок.







У запрета на сквозную езду есть и другая подоплека: например, на выезде из жилых зон не всегда дублируются знаки, действующие для основной проезжей части. Это значит, например, что, выезжая из незнакомого двора, вы можете уехать «против шерсти» по односторонней дороге. Если бы вы двигались по ней изначально, то знали бы о ее статусе.







А еще во дворах запрещена стоянка с работающим двигателем. К сожалению, термин «стоянка» означает преднамеренное прекращение движения, то есть формально не распространяется на ситуации, когда автомобиль заводят для прогрева с помощью автозапуска. Но прогрев автомобилей в жилых зонах, особенно длительный и вблизи чужих окон, многими расценивается как свинство и неуважение к соседям.







Заезжать на бордюры запрещено: в зависимости от ситуации, водителю могут вменить нарушение ПДД или правил благоустройства





Ставить автомобили на ночную стоянку во дворах можно, если при этом не нарушаются другие пункты ПДД. Нет и запретов на длительную стоянку в чужих дворах, хотя «аборигены» не всегда в восторге от гостей. Но единственный способ обезопасить территорию от варягов — установка ворот, знаков или шлагбаумов, естественно, после оформления участка. Процедура достаточно сложная: нужно межевание придомовой территории и постановка ее на кадастровый учет.







Самозахват территории двора с помощью натянутых тросов или подъемных конструкций является нарушением, за которое предусмотрены крупные штрафы: до сотен тысяч рублей в зависимости от типа участка и кадастровой стоимости.





Брошенный и разукомплектованный автомобиль могут эвакуировать на стоянку, где он проведет несколько месяцев (не бесплатно), а если владелец не явится — будет продан с аукциона





Срок хранения запаркованного автомобиля на дворовой парковке не ограничен, но если машина превратилась в откровенный хлам, есть процедура ее законной эвакуации.







К сожалению, ПДД не запрещают стоянку автомобиля на газонах или детских площадках. Ведь правила распространяются только на дороги, и если, например, тротуары являются частью дорог, то зеленые насаждения — не всегда. Ответственность за их уничтожение прописана в местном законодательстве.





Разная юрисдикция дворов и дорог приводит к тому, что организовать эвакуацию машины с проезжей части или тротуара может ГИБДД, но для борьбы с «газонщиками» нужны участковые. Поэтому уничтожение насаждений и детских площадок карается редко. А жаль.







— Во дворах часто располагаются контейнеры для сбора мусора, к которым ведет проезд, и за создание помех мусоровозу предусмотрено наказание по части 4 стать 12.19 КоАП — возможен и штраф, и эвакуация автомобиля, блокирующего проезд, — добавляет Юрий Панченко.





Также он отмечает, что СанПиН 2.1.2.2645-10 запрещает мойку автомобиля, слив топлива и масел, регулировку звуковых сигналов, тормозов и двигателей. Проще говоря, неугомонные самоделкины, которые газуют под окнами, чтобы проверить работу мотора, тоже неправы: и по закону, и по-человечески.





— Наказание за это предусмотрено статьей 6.4 КоАП — штраф 500–1000 рублей, — поясняет Юрий Панченко.





Далеко не все в восторге, когда соседи или их гости паркуют машину вот так





И, наконец, финальное правило: при выезде из жилых зон, а равно и дворов, необходимо уступать дорогу всем: и автомобилям, и велосипедистам, и пешеходам, которые идут по тротуару, пересекая проезжую часть. Правда, в отсутствие знаков «Конец жилой зоны» или «Уступите дорогу» отличить выезд с дворовой территории от перекрестка равнозначных дорог можно не всегда — этой дилемме мы посвятили второй выпуск проекта «ПДД для бывалых».







Правила для жилых зон в России практически не контролируются. Но вопрос относится не столько даже к области закона, сколько к неписанным нормам сожительства. Парковка у подъезда, прогрев под окнами, слишком лихая езда по дворам — всё это грозит даже не штрафом, а местью соседей, если вы достанете их как следует. Уважайте других.







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А напоследок небольшой тест.







Выезжая вдоль красный стрелки на дорогу, должны ли вы уступать тем, кто движется вдоль пересекаемой улицы?

Нет, потому что нет знака «Конец жилой зоны»

Уступать автомобилям нужно, пешеходам — нет

Да, и пешеходам, и автомобилям





Можно ли заехать на этот участок возле дома?

Нет, это явно тротуар

Да, бордюр утоплен и имеется скат





Правомерна ли эвакуация автомобилей с дворовых территорий?

Да

Нет





Можно ли установить такую конструкцию во дворе?



Да, если вы прописаны в одном из прилегающих к нему домов

Да, если оформить парковочное место в собственность (арендовать)

Нет, это самозахват территории





Какой запрет ПДД нарушают эти автомобили?

Парковка на детской площадке

Парковка далее 5 метров от края проезжей части

Никакой





Приехавшая во двор синяя Mazda остановилась с работающим мотором. Разрешено ли это?

Да

Да, но на время до 5 минут или чуть большее, если садятся пассажиры

Нет, если ее экологический класс ниже третьего



Нет





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