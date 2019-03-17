На экологический пикет пришли семеро общественников и четверо полицейских

Обеспокоенных экологическими проблемами в Новосибирске сегодня оказалось немного





В Первомайском сквере проходит экологический пикет. Участники протестуют против мусорной реформы и сокращения в Новосибирске зеленых зон.







Акция протеста должна была начаться 13:00 у фонтана в Первомайском сквере. К этому времени здесь собрались четверо пикетчиков и трое полицейских в форме. Чуть позже количество пикетчиков выросло до семи, а к полицейским присоединился их коллега в штатском.





Как рассказала организатор пикета Наталья Чубыкина, участники акции намерены высказать свою позицию по двух основным темам, которые волнуют общественность: мусорная реформа и сокращение зеленых насаждений.







«Что касается так называемой мусорной реформы, то мы уже видим, что единственным реальным изменением, которое горожане уже почувствовали, стал рост цен на вывоз мусора. Никакого разделения или переработки мы пока не видим. Просто появился дополнительный посредник», — говорит Чубыкина.







К началу мероприятия количество пикетчиков было практически равно количеству полицейских





Беспокоит собравшихся и постепенное, но неуклонное уничтожение зеленых зон. В качестве одного из последних ярких примеров Наталья приводит вырубку небольшого сквера на Советской, в которой «оказался никто не виноват».







Страдают, по мнению организатора пикета, и более крупные зеленые массивы. «Сегодня по нашему законодательству леса непонятно к кому относятся и кому принадлежат. И поэтому при любом изменении генплана эти территории оказываются под угрозой», — говорит Чубыкина. В качестве свежих примеров она приводит вырубку под строительство нового ЛДС и строительство на участке с краю Чемского бора.







Пикетчики выступили против монополии мусорного оператора





«Леса необходимы как воздух. У нас в городе и так зеленых зон уже меньше трети, чем нужно по санитарным нормам», — сетует общественница.







Согласованное время пикета — с 13:00 до 14:00.







Эти выходные стали насыщенными по части общественной активности. Вчера, например, в сквере на Орджоникидзе проходил пикет за свободу интернета на который собрались порядка 40 человек.