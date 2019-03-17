В новосибирских магазинах впервые начали торговать вялеными свиными ногами местного производства

По словам Крестьянова, это первый опыт регулярного сотрудничества с розницей для его предприятия





Продукция новосибирского предприятия «Сибирский хамон» появилась в стационарной рознице. Раньше производители мясных деликатесов продавали их только через доставку и на временных ярмарках.







О том, что продукция «Сибирского хамона» впервые появилась в постоянно действующей торговой точке, НГС рассказал руководитель и создатель предприятия Алексей Крестьянов. Небольшой магазин-бар «Чехия» на улице Дуси Ковальчук установил фирменную витрину, на которой выставлена целиком свиная вяленая нога (хамон), а также это мясо в нарезке и вяленая говядина брезаола.







Хамон (исп. jamon — окорок) — самое известное название распространенного в Южной Европе способа обработки свинины. Такой же (или близкий) продукт делают на юге Франции, в Италии и на Балканах. «Сибирский хамон» изначально возник как хобби юриста Алексея Крестьянова, решившего воспроизвести известный европейский способ приготовления свинины. Впоследствии предприятие переросло в своего рода кооператив, когда желающие могли купить сырую свиную ногу и отдать её Крестьянову на выдержку, чтобы забрать уже готовый продукт. До сего момента, однако, купить продукцию «Сибирского хамона» можно было только по предварительному заказу (с доставкой) либо на временных ярмарках.





Вопреки расхожему убеждению, хамон (а также его итальянский аналог прошутто) не попали в санкционный список товаров, которые запрещены к ввозу в Россию из стран ЕС. Эти деликатесы можно встретить в крупных супермаркетах (таких как «Мегас», «Бахетле» и т. д.). Стоимость этой вяленой свинины может колебаться (в зависимости от качества и наличия временных скидок) от 1000 до 4000 рублей за килограмм.





Новосибирская торговля не оставляет попыток приучить покупателей к дорогим деликатесам. Например, в начале марта в гипермаркете «Гигант» на Мочищенском шоссе в течение двух часов проводился мастер-класс по открыванию устриц, в котором приняли участие больше 100 человек.