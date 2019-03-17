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Умерла певица Юлия Началова

Ей было 38 лет

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Певица Юлия Началова умерла сегодня в возрасте 38 лет, сообщает ТАСС с ссылкой на ее официального представителя Анну Исаеву. По ее словам, сердце певицы остановилось около шести вечера по московскому времени.


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Телеграм-канал Mash рассказал о причине смерти звезды:


— Юля умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга, — сообщает Mash.



За свою творческую карьеру она выпустила 8 альбомов. В последнее время ее можно было увидеть в качестве участника шоу «Один в один» на Первом канале.





Юлия страдала от подагры. Пять дней назад, после того, как появилась информация об ухудшении состояния певицы, в ее официальном аккаунте опубликовали сообщение от ее пресс-службы.


— С артисткой всё благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы, — написано от лица Анны Исаевой. — Как известно, несколько лет назад у Юлии была диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок и ношения каблуков, Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей. 


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