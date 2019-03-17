«Ехали на вызов»: в Октябрьском районе «Тойота» врезалась в пожарную машину

На место возгорания пришлось отправить другой пожарный расчёт

Пожарная машина спешила на вызов





Поздно вечером в субботу, 16 марта, в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Кашурникова и Никитина произошло ДТП с участием пожарного ЗиЛа и легкового автомобиля «Тойота».





«Уступи дорогу красной пожарной машине с маяками. Ехали на вызов... не пропустили. Пострадавших нет...», — сообщил в редакцию начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





«Тойота» получила сильные повреждения передней части





Как сообщают свидетели, водитель «Тойоты» не остановилась и влетела в пожарную машину.





«"Пожарка" на своей полосе стояла, а «Тойота» подлетела под неё. Видно было, что просто не справилась с управлением», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица аварии.





В результате столкновения «Тойота» почти полностью лишилась передней части, у ЗиЛа замят бампер.







В МЧС пояснили, что пострадавшая пожарная машина спешила на вызов в садовое товарищество — там горел мусор. На место был направлен другой пожарный расчёт.





В начале марта в Новосибирске пассажирский автобус врезался в столб — пять человек увезли в больницу.