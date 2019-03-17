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«Ехали на вызов»: в Октябрьском районе «Тойота» врезалась в пожарную машину

На место возгорания пришлось отправить другой пожарный расчёт

Пожарная машина спешила на вызов
Пожарная машина спешила на вызов


Поздно вечером в субботу, 16 марта, в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Кашурникова и Никитина произошло ДТП с участием пожарного ЗиЛа и легкового автомобиля «Тойота».


«Уступи дорогу красной пожарной машине с маяками. Ехали на вызов... не пропустили. Пострадавших нет...», — сообщил в редакцию начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.


«Тойота» получила сильные повреждения передней части
«Тойота» получила сильные повреждения передней части


Как сообщают свидетели, водитель «Тойоты» не остановилась и влетела в пожарную машину. 


«"Пожарка" на своей полосе стояла, а «Тойота» подлетела под неё. Видно было, что просто не справилась с управлением», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица аварии.


В результате столкновения «Тойота» почти полностью лишилась передней части, у ЗиЛа замят бампер.


В МЧС пояснили, что пострадавшая пожарная машина спешила на вызов в садовое товарищество — там горел мусор. На место был направлен другой пожарный расчёт. 


В начале марта в Новосибирске пассажирский автобус врезался в столб — пять человек увезли в больницу.

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