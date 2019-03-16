Почти 300 зданий в Дзержинском районе остались без света
Отключение произошло в частном секторе
Вечером в субботу, 16 марта, произошло аварийное отключение электричества в Дзержинском районе Новосибирска. Без света остались 287 зданий, находящихся в частном секторе.
В единой диспетчерской службе Новосибирска факт подтвердили. «Аварийное отключение. Свет дадут через два часа», — коротко сообщил диспетчер.
Судя по данным карты отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале «Мой Новосибирск», причиной аварийного отключения электричества стал выход из строя пяти трансформаторных подстанций. Устранить неполадки планируется к 22:30.
В минувшую среду три десятка домов в Ленинском районе остались без света — произошло аварийное отключение.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот Map.novo-sibirsk.ru