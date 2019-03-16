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Почти 300 зданий в Дзержинском районе остались без света

Отключение произошло в частном секторе

Без света остались 287 домов
Без света остались 287 домов


Вечером в субботу, 16 марта, произошло аварийное отключение электричества в Дзержинском районе Новосибирска. Без света остались 287 зданий, находящихся в частном секторе. 


В единой диспетчерской службе Новосибирска факт подтвердили. «Аварийное отключение. Свет дадут через два часа», — коротко сообщил диспетчер.


По данным карты, произошло аварийное отключение на пяти трансформаторных подстанциях
По данным карты, произошло аварийное отключение на пяти трансформаторных подстанциях


Судя по данным карты отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале «Мой Новосибирск», причиной аварийного отключения электричества стал выход из строя пяти трансформаторных подстанций. Устранить неполадки планируется к 22:30.


В минувшую среду три десятка домов в Ленинском районе остались без света — произошло аварийное отключение.

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