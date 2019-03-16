С мэром и шашлыками: Новосибирск отмечает «Крымскую весну»

Сегодня новосибирцы второй день подряд отмечают присоединение Крыма

В Центральном парке сегодня прошёл праздничный концерт





Сегодня, 16 марта, в Новосибирске второй день отмечают присоединение Крыма к России. Сегодня и завтра в Центральном парке будет идти фестиваль «Крымская весна».





Наш корреспондент прогулялся сегодня по парку в самом начале праздника — он застал концерт и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.









За прилавком рядом со сценой гостей фестиваля встречал жизнерадостный продавец с мясом





Мэр Новосибирска не отказался от тёплого напитка





В этом году отмечается пятилетие присоединения Крыма





Праздник будет в Центральном парке и завтра, 17 марта





В понедельник, 18 марта, на четвёртый день празднования на площадке перед НОВАТом состоится концерт с выступлением участников телепроекта «Голос» и коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска





А началась четырёхдневная программа празднования накануне, 15 марта, концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова.