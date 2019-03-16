С мэром и шашлыками: Новосибирск отмечает «Крымскую весну»

Сегодня новосибирцы второй день подряд отмечают присоединение Крыма

В Центральном парке сегодня прошёл праздничный концерт
В Центральном парке сегодня прошёл праздничный концерт


Сегодня, 16 марта, в Новосибирске второй день отмечают присоединение Крыма к России. Сегодня и завтра в Центральном парке будет идти фестиваль «Крымская весна».


Наш корреспондент прогулялся сегодня  по парку в самом начале праздника — он застал концерт и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.



За прилавком рядом со сценой гостей фестиваля встречал жизнерадостный продавец с мясом
За прилавком рядом со сценой гостей фестиваля встречал жизнерадостный продавец с мясом


Мэр Новосибирска не отказался от тёплого напитка 
Мэр Новосибирска не отказался от тёплого напитка 


В этом году отмечается пятилетие присоединения Крыма
В этом году отмечается пятилетие присоединения Крыма


Праздник  будет в Центральном парке и завтра, 17 марта
Праздник  будет в Центральном парке и завтра, 17 марта


В понедельник, 18 марта, на четвёртый день празднования на площадке перед НОВАТом состоится концерт с выступлением участников телепроекта «Голос» и коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска
В понедельник, 18 марта, на четвёртый день празднования на площадке перед НОВАТом состоится концерт с выступлением участников телепроекта «Голос» и коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска


А началась четырёхдневная программа празднования накануне, 15 марта, концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова.

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