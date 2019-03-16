С мэром и шашлыками: Новосибирск отмечает «Крымскую весну»
Сегодня новосибирцы второй день подряд отмечают присоединение Крыма
Сегодня, 16 марта, в Новосибирске второй день отмечают присоединение Крыма к России. Сегодня и завтра в Центральном парке будет идти фестиваль «Крымская весна».
Наш корреспондент прогулялся сегодня по парку в самом начале праздника — он застал концерт и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
А началась четырёхдневная программа празднования накануне, 15 марта, концертом Александра Михайлова в музыкальном колледже имени Мурова.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова