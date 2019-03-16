«Я не понял, что произошло»: водитель «Мерседеса» чудом выжил под дождём из кирпичей

Водитель отметил, что машина восстановлению не подлежит

Все очевидцы отметили, что не пострадавшему водителю очень повезло
Все очевидцы отметили, что не пострадавшему водителю очень повезло


Водитель «Мерседеса», который сегодня, 16 марта, на Костычева попал под груду упавших кирпичей, рассказал о происшествии.


«Ехал я на работу в офис, и на меня — я не понял, что произошло — посыпались кирпичи. Остановился, но машину не зажало, машина восстановлению не подлежит. Вышел из машины, осмотрелся, в себя пришёл. Да, мне повезло — все говорят. Объём приличный (кирпичей. — Прим.ред.), сейчас как раз убирают его, вся дорога засыпана там: в ширину метра 4, в длину метров 10, наверное. Всё в кирпичах», — описал ситуацию водитель, отказавшись называть свою фамилию.


Водитель отметил, что машина восстановлению не подлежит
Водитель отметил, что машина восстановлению не подлежит


Стена новостройки осыпалась сегодня, 16 марта, после 14 часов — НГС в режиме онлайн рассказывает о случившемся.

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