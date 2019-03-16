«Я не понял, что произошло»: водитель «Мерседеса» чудом выжил под дождём из кирпичей
Водитель отметил, что машина восстановлению не подлежит
Водитель «Мерседеса», который сегодня, 16 марта, на Костычева попал под груду упавших кирпичей, рассказал о происшествии.
«Ехал я на работу в офис, и на меня — я не понял, что произошло — посыпались кирпичи. Остановился, но машину не зажало, машина восстановлению не подлежит. Вышел из машины, осмотрелся, в себя пришёл. Да, мне повезло — все говорят. Объём приличный (кирпичей. — Прим.ред.), сейчас как раз убирают его, вся дорога засыпана там: в ширину метра 4, в длину метров 10, наверное. Всё в кирпичах», — описал ситуацию водитель, отказавшись называть свою фамилию.
Стена новостройки осыпалась сегодня, 16 марта, после 14 часов — НГС в режиме онлайн рассказывает о случившемся.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова