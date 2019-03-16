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С новостройки на Костычева упали кирпичи: они разбили проезжающий автомобиль

Кирпичи упали с верхних этажей — водитель остался жив

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Во время происшествия автомобиль проезжал мимо строящегося дома
Во время происшествия автомобиль проезжал мимо строящегося дома


Днём 16 марта в Новосибирске на улице Костычева со строящегося дома упали кирпичи.


Кирпичи упали на автомобиль — мы выясняем подробности.


С новостройки на Костычева упали кирпичи: они разбили проезжающий автомобиль


С новостройки на Костычева упали кирпичи: они разбили проезжающий автомобиль



Как сообщили в редакцию очевидцы, В 14.15 на Костычева вывалилась стена на проезжающее авто. 



С новостройки на Костычева упали кирпичи: они разбили проезжающий автомобиль



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