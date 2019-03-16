С новостройки на Костычева упали кирпичи: они разбили проезжающий автомобиль
Кирпичи упали с верхних этажей — водитель остался жив
Днём 16 марта в Новосибирске на улице Костычева со строящегося дома упали кирпичи.
Кирпичи упали на автомобиль — мы выясняем подробности.
Как сообщили в редакцию очевидцы, В 14.15 на Костычева вывалилась стена на проезжающее авто.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото очевидца